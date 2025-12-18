На Лиманском направлении Силы обороны выровняли фронт и уничтожили полк противника
Киев • УНН
Силы обороны Украины выровняли линию фронта и улучшили тактическое положение на Лиманском направлении. В результате совместных штурмовых действий Третьего армейского корпуса и ГУР МО уничтожен полк российской армии, значительное количество оккупантов взято в плен.
Силы обороны Украины выровняли линию фронта и улучшили тактическое положение украинских сил на лиманском направлении, уничтожив вражеский полк. Об этом сообщает пресс-служба Третьего армейского корпуса, пишет УНН.
Третий корпус и ГУР МО проводят совместные штурмовые действия на Лиманском направлении: уничтожен полк армии рф! В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе
Отмечается, что за время сотрудничества ликвидирован полк армии РФ, а значительное количество оккупантов захвачено в плен. Действия украинских военных лишают врага возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений на направлении.
Вместе с ГУР достигли оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь - подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за образцовое сотрудничество
Командир спецподразделения ГУР МО Виктор Торкотюк заявил, что "это прежде всего заслуга бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи".
Напомним
За минувшие сутки, 17 декабря, армия рф потеряла 950 военных убитыми и ранеными, а также 484 единицы техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.25 ориентировочно составили 1 193 300 человек личного состава.