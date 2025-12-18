На Лиманском направлении Силы обороны выровняли фронт и уничтожили полк противника

Силы обороны Украины выровняли линию фронта и улучшили тактическое положение украинских сил на лиманском направлении, уничтожив вражеский полк. Об этом сообщает пресс-служба Третьего армейского корпуса, пишет УНН.

Третий корпус и ГУР МО проводят совместные штурмовые действия на Лиманском направлении: уничтожен полк армии рф! В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время сотрудничества ликвидирован полк армии РФ, а значительное количество оккупантов захвачено в плен. Действия украинских военных лишают врага возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений на направлении.

Вместе с ГУР достигли оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь - подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за образцовое сотрудничество - сообщил командир Третьего армейского корпуса, (https://t.me/ab3army) генерал Андрей Билецкий.

Командир спецподразделения ГУР МО Виктор Торкотюк заявил, что "это прежде всего заслуга бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи".

Напомним

За минувшие сутки, 17 декабря, армия рф потеряла 950 военных убитыми и ранеными, а также 484 единицы техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.25 ориентировочно составили 1 193 300 человек личного состава.