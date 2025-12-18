На Лиманском направлении Силы обороны выровняли фронт и уничтожили полк противника

$42.180.06
49.630.04
ukenru
17 декабря, 20:01 • 17135 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 31468 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 34800 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 57935 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 35658 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 27454 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 24765 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22797 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19541 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 29051 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
95%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В отделении ПриватБанка ветерану с ампутацией отказали в восстановлении карты: в НБУ отреагировали17 декабря, 22:21 • 16907 просмотра
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО02:05 • 15375 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане03:02 • 16001 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации03:27 • 18575 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника04:23 • 14861 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 27390 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 25792 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 22750 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 57935 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 45067 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Джон Хили
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Бельгия
Италия
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 11982 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 12135 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 19664 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 25794 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 60364 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
БМ-21 «Град»

На Лиманском направлении Силы обороны выровняли фронт и уничтожили полк противника

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Силы обороны Украины выровняли линию фронта и улучшили тактическое положение на Лиманском направлении. В результате совместных штурмовых действий Третьего армейского корпуса и ГУР МО уничтожен полк российской армии, значительное количество оккупантов взято в плен.

На Лиманском направлении Силы обороны выровняли фронт и уничтожили полк противника

Силы обороны Украины выровняли линию фронта и улучшили тактическое положение украинских сил на лиманском направлении, уничтожив вражеский полк. Об этом сообщает пресс-служба Третьего армейского корпуса, пишет УНН.

Третий корпус и ГУР МО проводят совместные штурмовые действия на Лиманском направлении: уничтожен полк армии рф! В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе

- говорится в сообщении.

Отмечается, что за время сотрудничества ликвидирован полк армии РФ, а значительное количество оккупантов захвачено в плен. Действия украинских военных лишают врага возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений на направлении.

Вместе с ГУР достигли оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь - подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за образцовое сотрудничество

- сообщил командир Третьего армейского корпуса, (https://t.me/ab3army) генерал Андрей Билецкий.

Командир спецподразделения ГУР МО Виктор Торкотюк заявил, что "это прежде всего заслуга бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи".

Напомним

За минувшие сутки, 17 декабря, армия рф потеряла 950 военных убитыми и ранеными, а также 484 единицы техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.25 ориентировочно составили 1 193 300 человек личного состава.

Ольга Розгон

Война в Украине
Андрей Билецкий
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Главное управление разведки Украины
Украина