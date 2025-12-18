ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік

На кінець листопада 2025 року на озброєнні збройних сил рф перебувало близько 50 одиниць крилатих ракет 9М729, через яку США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Спроможності російського військово-промислового комплексу дозволяють виготовляти такі ракети до 250 одиниць на рік. Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки Міністерства оборони на запит УНН.

Деталі

Станом на кінець листопада цього року у збройних силах рф перебувало близько 50 одиниць крилатих ракет 9М729 зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Искандер-М1" - повідомили в ГУР.

У розвідці додали, що застосування цих ракет здійснюється з пускових установок ОТРК "Искандер-М1", які перебувають на озброєнні ракетних бригад окружного підпорядкування.

Загалом у складі зс рф заплановано мати щонайменше п'ять таких бригад із загальною кількістю 60 пускових установок. Безпосередньо у складі Об'єднаного угруповання військ (сил) зс рф ворог продовжує утримувати тактичну ракетну групу ОТРК "Искандер-М1", яка розгорнута у курській області - додають у ГУР.

Окрім того, у розвідці зазначили, що спроможності російського військово-промислового комплексу дозволяють виготовляти крилаті ракети 9М729 до близько 20 на місяць, за рік - до 250 одиниць.

Доповнення

Наприкінці жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що росія використовувала наземну ракету 9М729 у бойових діях проти України.

росія використовувала вказану ракету мінімум 23 рази, а перші два пуски були зафіксовані у 2022 році.

Як зазначають західні аналітики, використання ракети 9М729 розширює арсенал російської зброї великої дальності для завдання ударів по Україні і відповідає схемі, у якій москва посилає загрозливі сигнали Європі в той час, як Трамп прагне мирного врегулювання.

росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters

Як зазначав у коментарі УНН авіаексперт Костянтин Криволап, що саме через цю ракету США вийшли з Договору між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у грудні 1987 року.

Відповідно до договору, його учасники взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності. Сторони мали протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Це перша в історії домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь.

Ракета 9М729 теж того ж самого підприємства розробка, там ті ж самі елементи, проте виключення тільки те, що ракети "Калібр" вони є надводного пуску, а є ще підводного пуску - казав Криволап в коментарі УНН.

росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості