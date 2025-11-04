росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості

Нещодавно стало відомо, що росія мінімум 23 рази запустила по території України крилату ракету 9М729. Як розповів в коментарі УНН авіаційний експерт Костянтин Криволап, дану ракету розробляє російське підприємство НВО "Новатор", яке розробляє ракети "Калібр", що робить вказану ракету майже аналогічною до "Калібрів". Однак, на відміну від "Калібра", 9М729 може запускатися з наземних комплексів базування.

Деталі

31 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що росія використовувала наземну ракету 9М729 у бойових діях проти України.

росія використовувала вказану ракету мінімум 23 рази, а перші два пуски були зафіксовані у 2022 році.

Як зазначають західні аналітики, використання ракети 9М729 розширює арсенал російської зброї великої дальності для завдання ударів по Україні і відповідає схемі, у якій москва посилає загрозливі сигнали Європі в той час, як Трамп прагне мирного врегулювання.

У коментарі УНН авіаексперт Костянтин Криволап нагадав, що саме через цю ракету США вийшли з Договору між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у грудні 1987 року.

Зазначимо, що відповідно до договору, його учасники взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності. Сторони мали протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Це перша в історії домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь.

У 2019 році чинний президент США Дональд Трамп під час свого першого терміну перебування на посаді оголосив, що США розпочнуть шестимісячний період виходу з Договору через порушення росією протягом тривалого часу його умов, зокрема розробки і розгортання ракетної системи 9М729 (SSC-8), що порушує умови договору.

Ракета 9М729 це був такий офіційний привід, за яким було розірвано договір ДРСМД і потім росіяни вийшли з цього договору. А фактично вийшли через "Рубіж" РС-26 - те, що далі стало відомо, як "Орєшнік" - сказав Криволап.

За словами експерта, розробкою крилатої ракети 9М729 займається підприємство НВО "Новатор", яке розробляє ракети "Калібр". На відміну від "Калібра", який запускається лише з кораблів, ракета 9М729 може запускатися з наземних комплексів базування.

Ракета 9М729 теж того ж самого підприємства розробка, там ті ж самі елементи, проте виключення тільки те, що ракети "Калібр" вони є надводного пуску, а є ще підводного пуску - додає експерт.

Він зазначає, що існують також повідомлення, що росія могла випустити по Україні не 23 ракети, а 50, наприклад, адже важко розрізнити, де впала ракета 9М720 (ракета "Іскандер-К" - ред.), а де впала ракета 9М729, де впав "Калібр".

Принципового чогось немає. Що "Калібр", що ця система, що "Іскандер-К"... "Іскандер -К", коли він запускається на коротку відстань, то ми не завжди встигаємо на нього відреагувати і збити. А ракета "Калібр", коли вона йде морем, коли ми бачимо її, коли ми знаємо, де вона заходити буде, як вона буде йти. Ми збивали раніше 10 з 10. Зараз вони там дещо покращили своє керування, і зараз не завжди буває 10 з 10, але в цілому це не найскладніша ракета, як, наприклад, Х-101 - зазначив експерт.

