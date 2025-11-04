ukenru
14:17 • 1196 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
13:39 • 5360 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 8108 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 10967 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 11989 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 19464 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
4 ноября, 07:25 • 40610 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 23909 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
3 ноября, 16:38 • 80983 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 46236 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях

Киев • УНН

 • 5380 просмотра

В комментарии УНН авиаэксперт Константин Криволап напомнил, что именно из-за этой ракеты США вышли из Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности.

россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях

Недавно стало известно, что россия минимум 23 раза запустила по территории Украины крылатую ракету 9М729. Как рассказал в комментарии УНН авиационный эксперт Константин Криволап, данную ракету разрабатывает российское предприятие НПО "Новатор", которое разрабатывает ракеты "Калибр", что делает указанную ракету почти аналогичной "Калибрам". Однако, в отличие от "Калибра", 9М729 может запускаться с наземных комплексов базирования. 

Детали 

31 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия использовала наземную ракету 9М729 в боевых действиях против Украины. 

Россия использовала указанную ракету минимум 23 раза, а первые два пуска были зафиксированы в 2022 году. 

Как отмечают западные аналитики, использование ракеты 9М729 расширяет арсенал российского оружия большой дальности для нанесения ударов по Украине и соответствует схеме, в которой москва посылает угрожающие сигналы Европе в то время, как Трамп стремится к мирному урегулированию. 

россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters31.10.25, 09:53 • 25937 просмотров

В комментарии УНН авиаэксперт Константин Криволап напомнил, что именно из-за этой ракеты США вышли из Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности, который был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в декабре 1987 года. 

Отметим, что в соответствии с договором, его участники взяли обязательства не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 км, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Это первое в истории соглашение о реальном сокращении имеющихся вооружений.

В 2019 году действующий президент США Дональд Трамп во время своего первого срока пребывания в должности объявил, что США начнут шестимесячный период выхода из Договора из-за нарушения россией в течение длительного времени его условий, в частности разработки и развертывания ракетной системы 9М729 (SSC-8), что нарушает условия договора.

Ракета 9М729 это был такой официальный повод, по которому был разорван договор ДРСМД и потом россияне вышли из этого договора. А фактически вышли из-за "Рубежа" РС-26 - то, что дальше стало известно, как "Орешник" 

- сказал Криволап. 

По словам эксперта, разработкой крылатой ракеты 9М729 занимается предприятие НПО "Новатор", которое разрабатывает ракеты "Калибр". В отличие от "Калибра", который запускается только с кораблей, ракета 9М729 может запускаться с наземных комплексов базирования. 

Ракета 9М729 тоже того же самого предприятия разработка, там те же самые элементы, однако исключение только то, что ракеты "Калибр" они являются надводного пуска, а есть еще подводного пуска 

- добавляет эксперт. 

Детали ликвидации "Орешника": операция проведена в 2023 году, информация оставалась засекреченной31.10.25, 15:46 • 2951 просмотр

Он отмечает, что существуют также сообщения, что россия могла выпустить по Украине не 23 ракеты, а 50, например, ведь трудно различить, где упала ракета 9М720 (ракета "Искандер-К" - ред.), а где упала ракета 9М729, где упал "Калибр". 

Принципиального чего-то нет. Что "Калибр", что эта система, что "Искандер-К"... "Искандер-К", когда он запускается на короткое расстояние, то мы не всегда успеваем на него отреагировать и сбить. А ракета "Калибр", когда она идет по морю, когда мы видим ее, когда мы знаем, где она заходить будет, как она будет идти. Мы сбивали раньше 10 из 10. Сейчас они там кое-что улучшили свое управление, и сейчас не всегда бывает 10 из 10, но в целом это не самая сложная ракета, как, например, Х-101 

- отметил эксперт. 

"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk01.11.25, 07:40 • 19929 просмотров

Павел Башинский

