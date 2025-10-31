Детали ликвидации "Орешника": операция проведена в 2023 году, информация оставалась засекреченной
Украинские спецслужбы ликвидировали один из трех ракетных комплексов "Орешник" на полигоне Капустин Яр в 2023 году. Операция, проведенная СБУ, ГУР и СВР, оставалась засекреченной.
Спецслужбы Украины уничтожили один из трех "орешников" на территории России, операция была проведена позапрошлым летом. Передает УНН со ссылкой на Телеграм-канал ГУР.
Детали
В 2023 году силы Службы безопасности Украины, Главного управления разведки МО Украины и внешней разведки уничтожили один из трех ракетных комплексов "орешник" России на военном полигоне Капустин Яр.
ГУР со ссылкой на слова руководителя СБУ Василия Малюка отметил, что соответствующая операция была "проведена позапрошлым летом и оставалась засекреченной". Но о ее результатах доложили Президенту Украины и нескольким лидерам иностранных государств.
В ГУР также отметили, что в 2024 году ГУР МО Украины публиковало технические характеристики ракетного комплекса "орешник" ("кедр") и перечень предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора России, задействованных в его разработке.
УНН передавал слова начальника СБУ Василия Малюка, который сообщал, что один из трех "орешников" был успешно уничтожен на территории РФ на "Капустином Яру" силами ГУР, СБУ и СВР.