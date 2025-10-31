$42.080.01
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що один з трьох "орєшників" був знищений силами ГУР, СБУ та СЗР. Знищення відбулося на "Капустіному Яру".

Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"

Один з "орєшників" було успішно знищено на "Капустіному Яру", що на російській території, заявив під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю голова СБУ Василь Малюк, пише УНН.

До цього ми жодного разу це не озвучували. Але коротко і лаконічно можемо сказати, що один з трьох "орєшників" був успішно знищений на їх території на "Капустіному Яру" силами ГУР, СБУ і СЗР

- сказав голова СБУ Василь Малюк.

Деталі

Голова СБУ не став озвучувати деталі, але заявив, що "це була дуже успішна місія".

"І на той момент ми жодного слова про це не казали, але пройшло вже багато часу", - зазначив Малюк.

Таємничий "Орешник": що собою являє і як була розроблена ракета, якою ворог вдарив по Дніпру22.11.24, 11:50 • 240051 перегляд

Що являє собою "орєшнік" 

З відритих джерел відомо, що це багатоцільова боєголовка індивідуального наведення (Головна частина, що розділяється, з блоками індивідуального наведення - РГЧ ІН). Тобто носій несе низку боєголовок, кожна з яких може бути націлена на певне місце, що дає змогу одній балістичній ракеті завдати масштабнішого удару. РГЧ ІН були розроблені під час "холодної війни", щоб забезпечити доставку декількох ядерних боєголовок за один запуск. У США подібними характеристиками володіє ракета Minuteman III - міжконтинентальна балістична ракета, що стоїть на озброєнні американської армії з 70-х років минулого століття. 

Сабріна Сінгх, колишня заступник прессекретаря Пентагону, описувала "орєшнік" як варіант російської балістичної ракети РС-26. РС-26 - це 40-тонна твердопаливна ракета. Залежно від кута, під яким вона випущена, РС-26 може пролетіти трохи більше 5400 кілометрів. Що ставить ракету практично в один ряд із міжконтинентальними. Але все ж РС-26 вважається комфортнішою та ефективнішою для запуску, як балістична ракета середньої дальності - до 5400 км. 

Як пише Forbes, проблема для конструкторів РС-26 (МБР "Рубеж") полягала в тому, що до 2019 року США і росія були учасниками Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 1987 року, який забороняв випробування і розгортання ракет на дальність від 310 до 3400 миль (приблизно від 500 до 5400 км).

У 2019 році і США, і рф вийшли з договору, але ще до своєї відмови від зобов'язань росія продовжувала розробку ракети. Щоб уникнути відкритого порушення Договору про РСМД під час випробувань до 2019 року, росіяни спрямували РС-26 так, щоб вона пройшла трохи далі від встановленого договором порогу в 3400 миль, - хоча конструкція ракети була розрахована на середню, а не на міжконтинентальну дальність.

На думку експертів, РС-26 не обов'язково є міжконтинентальною балістичною ракетою, а її нащадок "орєшнік" (код РС-28) майже напевно такою не є. Але розробка ракет велася таємно і, по суті, в обхід угод, що діяли до 2019 року. 

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Василь Малюк
Служба зовнішньої розвідки України
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Володимир Зеленський
Україна