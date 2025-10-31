Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"

Один из "орешников" был успешно уничтожен на "Капустином Яру", что на российской территории, заявил во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу глава СБУ Василий Малюк, пишет УНН.

До этого мы ни разу это не озвучивали. Но коротко и лаконично можем сказать, что один из трех "орешников" был успешно уничтожен на их территории на "Капустином Яру" силами ГУР, СБУ и СВР - сказал глава СБУ Василий Малюк.

Детали

Глава СБУ не стал озвучивать детали, но заявил, что "это была очень успешная миссия".

"И на тот момент мы ни слова об этом не говорили, но прошло уже много времени", - отметил Малюк.

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Что представляет собой "орешник"

Из открытых источников известно, что это многоцелевая боеголовка индивидуального наведения (Головная часть, разделяющаяся, с блоками индивидуального наведения - РГЧ ИН). То есть носитель несет ряд боеголовок, каждая из которых может быть нацелена на определенное место, что позволяет одной баллистической ракете нанести более масштабный удар. РГЧ ИН были разработаны во время "холодной войны", чтобы обеспечить доставку нескольких ядерных боеголовок за один запуск. В США подобными характеристиками обладает ракета Minuteman III - межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении американской армии с 70-х годов прошлого века.

Сабрина Сингх, бывший заместитель пресс-секретаря Пентагона, описывала "орешник" как вариант российской баллистической ракеты РС-26. РС-26 - это 40-тонная твердотопливная ракета. В зависимости от угла, под которым она выпущена, РС-26 может пролететь чуть более 5400 километров. Что ставит ракету практически в один ряд с межконтинентальными. Но все же РС-26 считается более комфортной и эффективной для запуска, как баллистическая ракета средней дальности - до 5400 км.

Как пишет Forbes, проблема для конструкторов РС-26 (МБР "Рубеж") заключалась в том, что до 2019 года США и Россия были участниками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, который запрещал испытания и развертывание ракет на дальность от 310 до 3400 миль (приблизительно от 500 до 5400 км).

В 2019 году и США, и РФ вышли из договора, но еще до своего отказа от обязательств Россия продолжала разработку ракеты. Чтобы избежать открытого нарушения Договора о РСМД во время испытаний до 2019 года, россияне направили РС-26 так, чтобы она прошла чуть дальше установленного договором порога в 3400 миль, - хотя конструкция ракеты была рассчитана на среднюю, а не на межконтинентальную дальность.

По мнению экспертов, РС-26 не обязательно является межконтинентальной баллистической ракетой, а ее потомок "орешник" (код РС-28) почти наверняка таковой не является. Но разработка ракет велась тайно и, по сути, в обход соглашений, действовавших до 2019 года.