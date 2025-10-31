Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
10:56 • 10625 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 7230 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 14961 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 22027 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 13141 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 23262 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 21778 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 24252 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
31 октября, 05:58 • 21069 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 43748 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"31 октября, 02:35 • 34049 просмотра
Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA31 октября, 02:45 • 22296 просмотра
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:24 • 29687 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39 • 24525 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 16471 просмотра
публикации
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 10625 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 9466 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 16564 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 63698 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 81893 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джером Пауэлл
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Одесса
Реклама
УНН Lite
Показан официальный трейлер финального сезона «Очень странных дел»Video11:19 • 1282 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 24471 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 56942 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 61505 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 83778 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Сериал
Фильм

Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что один из трех "орешников" был уничтожен силами ГУР, СБУ и СВР. Уничтожение произошло на "Капустином Яру".

Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"

Один из "орешников" был успешно уничтожен на "Капустином Яру", что на российской территории, заявил во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу глава СБУ Василий Малюк, пишет УНН.

До этого мы ни разу это не озвучивали. Но коротко и лаконично можем сказать, что один из трех "орешников" был успешно уничтожен на их территории на "Капустином Яру" силами ГУР, СБУ и СВР

- сказал глава СБУ Василий Малюк.

Детали

Глава СБУ не стал озвучивать детали, но заявил, что "это была очень успешная миссия".

"И на тот момент мы ни слова об этом не говорили, но прошло уже много времени", - отметил Малюк.

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру 22.11.24, 11:50 • 240050 просмотров

Что представляет собой "орешник"

Из открытых источников известно, что это многоцелевая боеголовка индивидуального наведения (Головная часть, разделяющаяся, с блоками индивидуального наведения - РГЧ ИН). То есть носитель несет ряд боеголовок, каждая из которых может быть нацелена на определенное место, что позволяет одной баллистической ракете нанести более масштабный удар. РГЧ ИН были разработаны во время "холодной войны", чтобы обеспечить доставку нескольких ядерных боеголовок за один запуск. В США подобными характеристиками обладает ракета Minuteman III - межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении американской армии с 70-х годов прошлого века.

Сабрина Сингх, бывший заместитель пресс-секретаря Пентагона, описывала "орешник" как вариант российской баллистической ракеты РС-26. РС-26 - это 40-тонная твердотопливная ракета. В зависимости от угла, под которым она выпущена, РС-26 может пролететь чуть более 5400 километров. Что ставит ракету практически в один ряд с межконтинентальными. Но все же РС-26 считается более комфортной и эффективной для запуска, как баллистическая ракета средней дальности - до 5400 км.

Как пишет Forbes, проблема для конструкторов РС-26 (МБР "Рубеж") заключалась в том, что до 2019 года США и Россия были участниками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, который запрещал испытания и развертывание ракет на дальность от 310 до 3400 миль (приблизительно от 500 до 5400 км).

В 2019 году и США, и РФ вышли из договора, но еще до своего отказа от обязательств Россия продолжала разработку ракеты. Чтобы избежать открытого нарушения Договора о РСМД во время испытаний до 2019 года, россияне направили РС-26 так, чтобы она прошла чуть дальше установленного договором порога в 3400 миль, - хотя конструкция ракеты была рассчитана на среднюю, а не на межконтинентальную дальность.

По мнению экспертов, РС-26 не обязательно является межконтинентальной баллистической ракетой, а ее потомок "орешник" (код РС-28) почти наверняка таковой не является. Но разработка ракет велась тайно и, по сути, в обход соглашений, действовавших до 2019 года.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Василий Малюк
Служба внешней разведки Украины
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Владимир Зеленский
Украина