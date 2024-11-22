Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Российский диктатор владимир путин заявил в четверг, что россия нанесла удар "баллистической ракетой с неядерной гиперзвуковой боевой частью" средней дальности по Днепру. Речь идет об ударе, осуществленном рано утром 21 ноября и для которого, как считалось ранее, была использована межконтинентальная баллистическая ракета. Но, как выяснилось, удар был осуществлен иным оружием, а именно новой баллистической ракетой "Орешник". УНН собрал для вас информацию о новой разработке врага.

"Наши ракетчики назвали это "Орешником"", — заявил российский диктатор в своем телевизионном обращение, обнародованном после удара по Днепру. путин заявил также, что у Украины "нет средств" противостоять новым ракетам "Орешник".

По словам диктатора, применение "Орешника" было ответом на использование Украиной американского и британского оружия большой дальности.

По словам двух официальных лиц США и одного западного чиновника, "экспериментальная" российская ракета несла несколько боеголовок, и это может быть первым случаем применения такого оружия в войне.

Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

россия предупредила США о запуске своей ракеты через Национальный центр по уменьшению ядерной опасности, заявили Кремль и Пентагон. "Предупреждение было отправлено в постоянном автоматическом режиме за 30 минут до пуска", — сообщил пресс-секретарь кремля дмитрий песков.

Что собой представляет "Орешник"

Из отрытых источников известно, что это многоцелевая боеголовка индивидуального наведения (Разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения - РГЧ ИН). То есть носитель несет ряд боеголовок, каждая из которых может быть нацелена на определенное место, что позволяет одной баллистической ракете нанести более масштабный удар. РГЧ ИН были разработаны во время Холодной войны, чтобы обеспечить доставку нескольких ядерных боеголовок за один запуск. В США подобными характеристиками обладает ракета Minuteman III – межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении американской армии с 70-х годов прошлого века.

Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона, описала "Орешник" как вариант российской баллистической ракеты РС-26. РС-26 — это 40-тонная твердотопливная ракета. В зависимости от угла, под которым она выпущена, РС-26 может пролететь чуть больше 5400 километров. Что ставит ракету практически в один ряд с межконтинентальными. Но все же РС-26 считается более комфортной и эффективной для запуска, в качестве баллистической ракеты средне дальности – до 5400 км.

Как пишет Forbes, проблема для конструкторов РС-26 (МБР "Рубеж") заключалась в том, что до 2019 года США и россия были участниками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, который запрещал испытания и развертывание ракет на дальность от 310 до 3400 миль (приблизительно от 500 до 5400 км).

В 2019 году и США, и рф вышли из договора, но еще до своего отказа от обязательств россия продолжала разработку ракеты. Чтобы избежать открытого нарушения Договора о РСМД во время испытаний до 2019 года, россияне направили РС-26 так, чтобы она прошла чуть дальше установленного договором порога в 3400 миль, — хотя конструкция ракеты была рассчитана на среднюю, а не на межконтинентальную дальность.

По мнению экспертов, РС-26 не обязательно является межконтинентальной баллистической ракетой, а ее потомок "Орешник" (код РС-28) почти наверняка таковой не является. Но разработка ракет велась тайно и, по сути, в обход действовавших до 2019 года соглашений.

CNN получил фотографии обломков российских ракет, выпущенных по Днепру.

Сообщается, что фрагменты на фото не обязательно могут принадлежать одной ракете.

Основатель Благотворительного Фонда Закроем небо Украины, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Radio NV рассказал, что по всей вероятности "Орешник" поступил на вооружение ракетного полка россиян в октябре этого года. Военным был поставлен не весь объем произведенных ракет. Он также уточнил, что если МБР "Рубеж" (РС-26) несет вероятно 4 моноблока (боеголовки), то "Орешник" имеет большее количество боеголовок – вероятно 6.

Чем сбивать?

Игорь Романенко допускает, что теоретически "Орешник" может быть сбит такими противоракетными комплексами как Patriot и SAMP/T . Но уточняет, что проверит это война. По мнению Романенко, нужны комплексы аналогичные ем, что США установили на базе в Польше - это морской вариант противоракетной обороны, но американцы его модернизировали и для расположения на суше.

"Кроме того, есть еще более мощная американская система THAAD (противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосерного перехвата баллистических ракет средней дальности, разработанный в США – ред.). Есть соответствующие противоракетные системы у израильтян. Кстати, немцы покупают именно у израильтян такого рода системы, которые будут точно способны это делать", – добавил Романенко.