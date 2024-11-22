Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

"Экспериментальная" российская баллистическая ракета, выпущенная по городу Днепр, имела несколько боеголовок. Это первое применение такого оружия в войне Об этом со ссылкой на двух американских чиновников и одного западного, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что этот тип ракеты известен тем, что это Multiple Independently-targetable Reentry Vehicle (MIRV), она несет серию боеголовок, каждая из которых может нацелиться на собственную цель, позволяя одной баллистической ракете осуществить масштабную атаку с поражением многих целей.

MIRV были разработаны во время холодной войны, чтобы доставить несколько ядерных боеголовок одним пуском.

США тоже имеют такой тип ракеты - Minuteman III, межконтинентальная баллистическая ракета, вооруженная ракетами MIRV.

Как пишет издание российская ракетная, ударившая по Днепру, не была вооружена ядерными боеголовками, но она разработана для доставки ядерного оружия, а не для запуска обычного оружия.

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В четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что это первое использование экспериментальной баллистической ракеты средней дальности "на основе" российской модели ракеты РС-26 "Рубеж", хотя Сингх не назвала конкретный тип ракеты или ее возможности.

Том Карако, директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований (CSIS), заявил, что это первый раз, когда MIRV используется в бою.

В прошлом MIRV были "исключительно для ядерных боеголовок, и все, что является более тактическим, - это единичные или кассетные боеприпасы,