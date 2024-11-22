Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада
Киев • УНН
россия впервые использовала экспериментальную баллистическую ракету типа MIRV с несколькими боеголовками для удара по Днепру. Ракета разработана для доставки ядерного оружия, но на этот раз несла обычные боеголовки.
"Экспериментальная" российская баллистическая ракета, выпущенная по городу Днепр, имела несколько боеголовок. Это первое применение такого оружия в войне Об этом со ссылкой на двух американских чиновников и одного западного, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что этот тип ракеты известен тем, что это Multiple Independently-targetable Reentry Vehicle (MIRV), она несет серию боеголовок, каждая из которых может нацелиться на собственную цель, позволяя одной баллистической ракете осуществить масштабную атаку с поражением многих целей.
MIRV были разработаны во время холодной войны, чтобы доставить несколько ядерных боеголовок одним пуском.
США тоже имеют такой тип ракеты - Minuteman III, межконтинентальная баллистическая ракета, вооруженная ракетами MIRV.
Как пишет издание российская ракетная, ударившая по Днепру, не была вооружена ядерными боеголовками, но она разработана для доставки ядерного оружия, а не для запуска обычного оружия.
путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории рф: МИД отреагировал на заявление диктатора об ударе ракетой "орешник"21 нояб. 2024, 20:17 • 16604 просмотра
В четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что это первое использование экспериментальной баллистической ракеты средней дальности "на основе" российской модели ракеты РС-26 "Рубеж", хотя Сингх не назвала конкретный тип ракеты или ее возможности.
Том Карако, директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований (CSIS), заявил, что это первый раз, когда MIRV используется в бою.
В прошлом MIRV были "исключительно для ядерных боеголовок, и все, что является более тактическим, - это единичные или кассетные боеприпасы,
Напомним
МИД Украины задокументировало выступление Путина о применении баллистической ракеты средней дальности против Украины. Заявления будут использованы как доказательство преступления агрессии для привлечения его к ответственности.