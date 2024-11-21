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путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории рф: МИД отреагировал на заявление диктатора об ударе ракетой "орешник"

путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории рф: МИД отреагировал на заявление диктатора об ударе ракетой "орешник"

Киев  •  УНН

 • 8541 просмотра

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МИД Украины отреагировал на заявление путина об ударе ракетой "орешник" по Днепру. Спикер МИД подчеркнул право Украины поражать военные цели на территории рф согласно статье 51 Устава ООН.

Украина неоднократно использовала дальнобойные способности против целей на временно оккупированных территориях. Однако сама россия начала действовать лишь тогда, когда были поражены цели на ее территории. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Так МИД Украины отреагировал на слова российского диктатора владимира путина о том, что удар якобы новейшей баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру был ответом на применение западных ракет по целям в россии.

Тихий отметил, что владимир путин "начал суетиться" только тогда, когда были поражены цели на территории российской федерации, а значит, он прекрасно осознает разницу между российской территорией и территориями, которые он пытается забрать у Украины.

И для ясности: Украина имеет полное право по международному праву поражать любые легитимные военные цели на территории россии. Украина защищает себя в соответствии со статьей 51 Устава ООН. россия может обвинять только саму себя в последствиях своего решения напасть на Украину,

- подчеркнул Георгий Тихий.

Напомним

россия использовала "новейшую" баллистическую ракету средней дальности во время удара по Украине.

российский диктатор владимир путин, которого цитируют росСМИ, заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орэшник".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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