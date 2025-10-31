Деталі ліквідації "орєшника": операцію проведено у 2023 році, інформація залишалася засекреченою

$42.080.01
Ексклюзив
14:27 • 4148 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 11927 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 21327 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 12834 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 25178 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 15112 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 19182 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46 • 24805 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56 • 14472 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
31 жовтня, 07:53 • 24260 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto31 жовтня, 06:24
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росіїVideo31 жовтня, 06:50
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику31 жовтня, 08:39
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 25170 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Василь Малюк
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18
Техніка
Дія (сервіс)
Ракетний комплекс "Панцир"
Опалення
Золото

Деталі ліквідації "орєшника": операцію проведено у 2023 році, інформація залишалася засекреченою

Київ • УНН

 • 1110 перегляди

Українські спецслужби ліквідували один з трьох ракетних комплексів "Орєшнік" на полігоні Капустін Яр у 2023 році. Операція, проведена СБУ, ГУР та СЗР, залишалася засекреченою.

Деталі ліквідації "орєшника": операцію проведено у 2023 році, інформація залишалася засекреченою

Спецслужби України знищили один з трьох "орєшників" на території росії, операція була проведена позаминулого літа. Передає УНН із посиланням на Телеграм-канал ГУР.

Деталі

У 2023 році сили Служби безпеки України, Головного управління розвідки МО України та зовнішньої розвідки знищили один з трьох ракетних комплексів "орєшнік" росії, на військовому полігоні капустін яр.

ГУР із посиланням на слова керівника СБУ Василя Малюка зазначив, що відповідна операція була "проведена позаминулого літа й залишалася засекреченою". Але про її результати доповіли Президентові України та кільком лідерам іноземних держав. 

У ГУР також зазначили, що у 2024 році, ГУР МО України публікувало технічні характеристики ракетного комплексу "орєшнік" ("кєдр") та перелік підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора росії, залучених до його розробки.

Нагадаємо

УНН передавав слова начальника СБУ Василя Малюка, який повідомляв, що один з трьох "орєшників" був успішно знищений на території рф.  на "Капустіному Яру" силами ГУР, СБУ і СЗР.

Ігор Тележніков

