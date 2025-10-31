Деталі ліквідації "орєшника": операцію проведено у 2023 році, інформація залишалася засекреченою
Київ • УНН
Українські спецслужби ліквідували один з трьох ракетних комплексів "Орєшнік" на полігоні Капустін Яр у 2023 році. Операція, проведена СБУ, ГУР та СЗР, залишалася засекреченою.
Спецслужби України знищили один з трьох "орєшників" на території росії, операція була проведена позаминулого літа. Передає УНН із посиланням на Телеграм-канал ГУР.
Деталі
У 2023 році сили Служби безпеки України, Головного управління розвідки МО України та зовнішньої розвідки знищили один з трьох ракетних комплексів "орєшнік" росії, на військовому полігоні капустін яр.
ГУР із посиланням на слова керівника СБУ Василя Малюка зазначив, що відповідна операція була "проведена позаминулого літа й залишалася засекреченою". Але про її результати доповіли Президентові України та кільком лідерам іноземних держав.
У ГУР також зазначили, що у 2024 році, ГУР МО України публікувало технічні характеристики ракетного комплексу "орєшнік" ("кєдр") та перелік підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора росії, залучених до його розробки.
Нагадаємо
УНН передавав слова начальника СБУ Василя Малюка, який повідомляв, що один з трьох "орєшників" був успішно знищений на території рф. на "Капустіному Яру" силами ГУР, СБУ і СЗР.