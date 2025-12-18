Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Головне питання, серед тих, які обговорили під час зустрічі, – використання заморожених російських активів на користь України, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави подякував Бельгії та всьому бельгійському народові за підтримку України від самого початку повномасштабної війни та окремо відзначив внесок в ініціативу PURL.

Головне питання, серед тих, які обговорили під час зустрічі, – використання заморожених російських активів на користь України. Володимир Зеленський зазначив, що розуміє всі застереження Бельгії, проте рішення щодо репараційного кредиту має бути ухвалене, оскільки воно є справедливим і забезпечить довгострокову передбачуваність для України - йдеться у повідомленні.

Крім того, лідери говорили про координацію з Європою та США в переговорному процесі щодо досягнення достойного миру, майбутнє членство України у Євросоюзі, підтримку української енергетичної системи та відбудову.

Нагадаємо

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що російські активи на суму до 210 млрд євро залишатимуться замороженими в Європейському Союзі доти, доки рф не відшкодує Україні всі збитки, завдані війною.