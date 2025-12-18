$42.340.15
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Бельгії Бартом де Вевером у Брюсселі. Головною темою обговорення стало використання заморожених російських активів на користь України, а також координація з Європою та США щодо мирного процесу.

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Головне питання, серед тих, які обговорили під час зустрічі, – використання заморожених російських активів на користь України, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави подякував Бельгії та всьому бельгійському народові за підтримку України від самого початку повномасштабної війни та окремо відзначив внесок в ініціативу PURL.

Головне питання, серед тих, які обговорили під час зустрічі, – використання заморожених російських активів на користь України. Володимир Зеленський зазначив, що розуміє всі застереження Бельгії, проте рішення щодо репараційного кредиту має бути ухвалене, оскільки воно є справедливим і забезпечить довгострокову передбачуваність для України 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, лідери говорили про координацію з Європою та США в переговорному процесі щодо досягнення достойного миру, майбутнє членство України у Євросоюзі, підтримку української енергетичної системи та відбудову.

Без траншу навесні Україна зменшить виробництво дронів у рази - Зеленський 18.12.25, 15:30 • 1212 переглядiв

Нагадаємо

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що російські активи на суму до 210 млрд євро залишатимуться замороженими в Європейському Союзі доти, доки рф не відшкодує Україні всі збитки, завдані війною. 

Антоніна Туманова

