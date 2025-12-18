$42.340.15
Ексклюзив
13:04 • 2810 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 7622 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
11:31 • 8314 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 11305 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 12350 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 20201 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 29697 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40349 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56191 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 53299 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Без траншу навесні Україна зменшить виробництво дронів у рази - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена значно скоротити виробництво дронів, якщо навесні не отримає фінансування, зокрема репараційну позику. Ці кошти планується використовувати на відновлення країни або на виробництво дронів у разі продовження війни.

Якщо навесні Україні не надійде фінансування, зокрема репараційна позика, то Україна буде змушена в рази скоротити виробництво дронів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, який у разі миру, Україна буде використовувати на відновлення нашої держави, а у разі продовження війни - Україна буде використовувати ці гроші на наступні пріоритети. Передусім - на виробництво дронів. Якщо не надійде цей транш, то в України буде зменшено в рази виробництво дронів 

- сказав Зеленський.

Він додав, якщо Україна робить все, щоб зменшити енергоресурс росії, то без фінансування цього не буде.

Нагадаємо

Тексти про заморожені російські активи для розгляду на саміті ЄС все ще в роботі, заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, додавши, що Бельгії не подобається ідея репараційного кредиту, але якщо ризики будуть розділені, а Бельгія буде захищена, "тоді ми всі разом зі всіма європейцями стрибнемо з цієї скелі та сподіватимемося, що парашут нас втримає".

Павло Башинський

