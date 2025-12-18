Без траншу навесні Україна зменшить виробництво дронів у рази - Зеленський

Якщо навесні Україні не надійде фінансування, зокрема репараційна позика, то Україна буде змушена в рази скоротити виробництво дронів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, який у разі миру, Україна буде використовувати на відновлення нашої держави, а у разі продовження війни - Україна буде використовувати ці гроші на наступні пріоритети. Передусім - на виробництво дронів. Якщо не надійде цей транш, то в України буде зменшено в рази виробництво дронів - сказав Зеленський.

Він додав, якщо Україна робить все, щоб зменшити енергоресурс росії, то без фінансування цього не буде.

Нагадаємо

Тексти про заморожені російські активи для розгляду на саміті ЄС все ще в роботі, заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, додавши, що Бельгії не подобається ідея репараційного кредиту, але якщо ризики будуть розділені, а Бельгія буде захищена, "тоді ми всі разом зі всіма європейцями стрибнемо з цієї скелі та сподіватимемося, що парашут нас втримає".

