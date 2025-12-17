$42.250.05
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20 • 16522 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 16619 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф
16 грудня, 15:35 • 20188 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 19960 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 23476 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 24871 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24249 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 29040 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія
16 грудня, 08:00 • 24359 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Мерц оцінює шанси ЄС погодити "репараційну позику" Україні "50 на 50"

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінює шанси ЄС на угоду щодо використання заморожених російських активів для фінансування оборони України як "50 на 50". Лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні на саміті 18-19 грудня.

Мерц оцінює шанси ЄС погодити "репараційну позику" Україні "50 на 50"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінює шанси ЄС на угоду щодо використання заморожених російських активів для фінансування оборони України як "50 на 50". Про це він сказав у вівторок, 16 грудня в інтервʼю телеканалу ZDF, передає УНН з посиланням на агенцію Reuters.

Деталі

Мерц зазначив, що ЄС має прийняти рішення щодо "репараційної позики", оскільки Україні знадобиться фінансова підтримка ще щонайменше на два роки після завершення поточного європейського фінансування у першому кварталі 2026 року.

У всій Європі є застереження, і я добре розумію ці застереження. Але... якщо ми не діятимемо зараз і не приймемо рішення, яке ми могли б прийняти, щоб зупинити цей наступ російської армії, то коли ж ми це зробимо?

- сказав Мерц.

Очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні на саміті 18-19 грудня.

Бельгія, на території якої перебувають заморожені російські активи, виступила категорично проти їхнього залучення для "репараційної позики" Україні, побоюючись юридичних наслідків для себе.

Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico16.12.25, 11:49 • 24872 перегляди

Нагадаємо

16 грудня у Гаазі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, Президентки Молдови Маї Санду та Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе. Сторони обговорили створення міжнародного компенсаційного механізму та Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підписав у Гаазі Конвенцію про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України. Цей документ також підписали 34 держави і Європейський Союз. 

Є план "А" і план "Б" - Зеленський пояснив, на що піде репараційна позика16.12.25, 01:57 • 3866 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Санкції
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Рада Європи
Reuters
Мая Санду
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
Молдова