Мерц оцінює шанси ЄС погодити "репараційну позику" Україні "50 на 50"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінює шанси ЄС на угоду щодо використання заморожених російських активів для фінансування оборони України як "50 на 50". Про це він сказав у вівторок, 16 грудня в інтервʼю телеканалу ZDF, передає УНН з посиланням на агенцію Reuters.

Деталі

Мерц зазначив, що ЄС має прийняти рішення щодо "репараційної позики", оскільки Україні знадобиться фінансова підтримка ще щонайменше на два роки після завершення поточного європейського фінансування у першому кварталі 2026 року.

У всій Європі є застереження, і я добре розумію ці застереження. Але... якщо ми не діятимемо зараз і не приймемо рішення, яке ми могли б прийняти, щоб зупинити цей наступ російської армії, то коли ж ми це зробимо? - сказав Мерц.

Очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні на саміті 18-19 грудня.

Бельгія, на території якої перебувають заморожені російські активи, виступила категорично проти їхнього залучення для "репараційної позики" Україні, побоюючись юридичних наслідків для себе.

Нагадаємо

16 грудня у Гаазі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, Президентки Молдови Маї Санду та Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе. Сторони обговорили створення міжнародного компенсаційного механізму та Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підписав у Гаазі Конвенцію про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України. Цей документ також підписали 34 держави і Європейський Союз.

