"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 12209 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 15728 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 17816 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 23521 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 21420 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 22253 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 29581 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21725 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19472 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
Вже 35 країн підписали Міжнародну конвенцію з врегулювання претензій: Україна серед підписантів

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Голова МЗС Андрій Сибіга підписав Конвенцію про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України. Документ також підписали 34 держави та ЄС.

Вже 35 країн підписали Міжнародну конвенцію з врегулювання претензій: Україна серед підписантів
Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підписав у Гаазі Конвенцію про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України. Цей документ також підписали 34 держави і Європейський Союз. Про це Сибіга повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Як зазначив Сибіга, даний крок наближає правосуддя до жертв російської агресії та посилює відповідальність як спільну міжнародну відповідальність. Він зазначив, що 35 держав є рекордною кількістю. 

Комісія є третім фундаментальним стовпом інфраструктури підзвітності, поряд зі Спеціальним трибуналом з розслідування злочину агресії проти України та Реєстром збитків

- заявив Сибіга.

Він додав, що справжній мир для України має включати відповідальність за російські злочини, а сам агресор має платити за те, що скоїв.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Європарламент прискорить розгляд питання "репараційного кредиту" для України.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Гаага
Європейський Союз
Україна