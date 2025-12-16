Вже 35 країн підписали Міжнародну конвенцію з врегулювання претензій: Україна серед підписантів
Київ • УНН
Голова МЗС Андрій Сибіга підписав Конвенцію про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України. Документ також підписали 34 держави та ЄС.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підписав у Гаазі Конвенцію про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України. Цей документ також підписали 34 держави і Європейський Союз. Про це Сибіга повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Як зазначив Сибіга, даний крок наближає правосуддя до жертв російської агресії та посилює відповідальність як спільну міжнародну відповідальність. Він зазначив, що 35 держав є рекордною кількістю.
Комісія є третім фундаментальним стовпом інфраструктури підзвітності, поряд зі Спеціальним трибуналом з розслідування злочину агресії проти України та Реєстром збитків
Він додав, що справжній мир для України має включати відповідальність за російські злочини, а сам агресор має платити за те, що скоїв.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Європарламент прискорить розгляд питання "репараційного кредиту" для України.