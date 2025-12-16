Вже 35 країн підписали Міжнародну конвенцію з врегулювання претензій: Україна серед підписантів

Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підписав у Гаазі Конвенцію про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України. Цей документ також підписали 34 держави і Європейський Союз. Про це Сибіга повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Як зазначив Сибіга, даний крок наближає правосуддя до жертв російської агресії та посилює відповідальність як спільну міжнародну відповідальність. Він зазначив, що 35 держав є рекордною кількістю.

Комісія є третім фундаментальним стовпом інфраструктури підзвітності, поряд зі Спеціальним трибуналом з розслідування злочину агресії проти України та Реєстром збитків - заявив Сибіга.

Він додав, що справжній мир для України має включати відповідальність за російські злочини, а сам агресор має платити за те, що скоїв.

