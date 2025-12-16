$42.250.05
13:38 • 3340 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 11498 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 15086 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 17220 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 22847 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 21021 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 21957 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29357 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21616 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19434 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto

Эксклюзив

15 декабря, 13:38 • 66068 просмотра
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 66068 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 61549 просмотра
Уже 35 стран подписали Международную конвенцию по урегулированию претензий: Украина среди подписантов

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига подписал Конвенцию о создании Международной комиссии по урегулированию претензий для Украины. Документ также подписали 34 государства и ЕС.

Уже 35 стран подписали Международную конвенцию по урегулированию претензий: Украина среди подписантов
Фото: x.com/andrii_sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подписал в Гааге Конвенцию о создании Международной комиссии по урегулированию претензий для Украины. Этот документ также подписали 34 государства и Европейский Союз. Об этом Сибига сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Как отметил Сибига, данный шаг приближает правосудие к жертвам российской агрессии и усиливает ответственность как общую международную ответственность. Он отметил, что 35 государств является рекордным количеством. 

Комиссия является третьим фундаментальным столпом инфраструктуры подотчетности, наряду со Специальным трибуналом по расследованию преступления агрессии против Украины и Реестром убытков

- заявил Сибига.

Он добавил, что настоящий мир для Украины должен включать ответственность за российские преступления, а сам агрессор должен платить за то, что совершил.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Европарламент ускорит рассмотрение вопроса "репарационного кредита" для Украины.

Евгений Устименко

