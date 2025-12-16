Уже 35 стран подписали Международную конвенцию по урегулированию претензий: Украина среди подписантов

Фото: x.com/andrii_sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подписал в Гааге Конвенцию о создании Международной комиссии по урегулированию претензий для Украины. Этот документ также подписали 34 государства и Европейский Союз. Об этом Сибига сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Как отметил Сибига, данный шаг приближает правосудие к жертвам российской агрессии и усиливает ответственность как общую международную ответственность. Он отметил, что 35 государств является рекордным количеством.

Комиссия является третьим фундаментальным столпом инфраструктуры подотчетности, наряду со Специальным трибуналом по расследованию преступления агрессии против Украины и Реестром убытков - заявил Сибига.

Он добавил, что настоящий мир для Украины должен включать ответственность за российские преступления, а сам агрессор должен платить за то, что совершил.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Европарламент ускорит рассмотрение вопроса "репарационного кредита" для Украины.