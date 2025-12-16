Європарламент прискорить розгляд "репараційного кредиту" для України: що передбачається

Європарламент прискорить розгляд питання "репараційного кредиту" для України, повідомили у євроінституції у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Після ухвалення рішення про застосування так званої термінової процедури депутати Європарламенту проголосують за пропозицію про репараційний кредит для України на пленарному засіданні в січні 2026 року", - ідеться у повідомленні.

У вівторок Європарламент, як вказано, "підтримав шляхом голосування підняттям рук прохання прискорити законодавчі процеси щодо проєкту законодавства про кредит для України". Пропозиція передбачає запровадження репараційного кредиту ЄС для України, "забезпеченого запозиченнями Європейської комісії під заставу прибутку та коштів, отриманих від знерухомлених російських державних активів".

"Після ухвалення рішення про прискорення процесу депутати Європарламенту вироблять свою позицію на пропозицію перед початком переговорів з урядами держав-членів на наступному пленарному засіданні, яке відбудеться з 19 по 22 січня 2026 року", - сказано у повідомленні.

Після початку роботи Європарламенту, пропозиція (що є частиною пакету) також має бути схвалена державами-членами ЄС у Раді ЄС. Очікується, що глави держав та урядів ЄС намагатимуться досягти угоди про подальші дії під час саміту ЄС у Брюсселі 18-19 грудня 2025 року.

