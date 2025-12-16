Європарламент прискорить розгляд "репараційного кредиту" для України: що передбачається

$42.250.05
13:38 • 3326 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 11489 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 15076 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 17211 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 22837 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 21017 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 21951 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 29354 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21614 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19434 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
Популярнi новини
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась09:27 • 6274 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 16073 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 15712 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика12:00 • 4716 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 10571 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 112 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 10662 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 15814 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 66056 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 61537 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 39805 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 56890 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 57097 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 60851 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 95609 перегляди
Європарламент прискорить розгляд "репараційного кредиту" для України: що передбачається

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Європарламент прискорить розгляд пропозиції щодо репараційного кредиту для України, який буде забезпечений запозиченнями Європейської комісії під заставу знерухомлених російських активів. Голосування відбудеться на пленарному засіданні у січні 2026 року.

Європарламент прискорить розгляд "репараційного кредиту" для України: що передбачається

Європарламент прискорить розгляд питання "репараційного кредиту" для України, повідомили у євроінституції у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Після ухвалення рішення про застосування так званої термінової процедури депутати Європарламенту проголосують за пропозицію про репараційний кредит для України на пленарному засіданні в січні 2026 року", - ідеться у повідомленні.

У вівторок Європарламент, як вказано, "підтримав шляхом голосування підняттям рук прохання прискорити законодавчі процеси щодо проєкту законодавства про кредит для України". Пропозиція передбачає запровадження репараційного кредиту ЄС для України, "забезпеченого запозиченнями Європейської комісії під заставу прибутку та коштів, отриманих від знерухомлених російських державних активів". 

"Після ухвалення рішення про прискорення процесу депутати Європарламенту вироблять свою позицію на пропозицію перед початком переговорів з урядами держав-членів на наступному пленарному засіданні, яке відбудеться з 19 по 22 січня 2026 року", - сказано у повідомленні.

Після початку роботи Європарламенту, пропозиція (що є частиною пакету) також має бути схвалена державами-членами ЄС у Раді ЄС. Очікується, що глави держав та урядів ЄС намагатимуться досягти угоди про подальші дії під час саміту ЄС у Брюсселі 18-19 грудня 2025 року.

Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico16.12.25, 12:49 • 15077 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Європейський парламент
Рада Європейського Союзу
Європейська комісія
Брюссель
Україна