Европарламент ускорит рассмотрение "репарационного кредита" для Украины: что предусматривается

Европарламент ускорит рассмотрение вопроса о «репарационном кредите» для Украины, сообщили в евроинституции во вторник, пишет УНН.

Детали

«После принятия решения о применении так называемой срочной процедуры депутаты Европарламента проголосуют за предложение о репарационном кредите для Украины на пленарном заседании в январе 2026 года», - говорится в сообщении.

Во вторник Европарламент, как указано, «поддержал путем голосования поднятием рук просьбу ускорить законодательные процессы по проекту законодательства о кредите для Украины». Предложение предусматривает введение репарационного кредита ЕС для Украины, «обеспеченного заимствованиями Европейской комиссии под залог прибыли и средств, полученных от обездвиженных российских государственных активов».

«После принятия решения об ускорении процесса депутаты Европарламента выработают свою позицию по предложению перед началом переговоров с правительствами государств-членов на следующем пленарном заседании, которое состоится с 19 по 22 января 2026 года», - сказано в сообщении.

После начала работы Европарламента, предложение (являющееся частью пакета) также должно быть одобрено государствами-членами ЕС в Совете ЕС. Ожидается, что главы государств и правительств ЕС будут пытаться достичь соглашения о дальнейших действиях во время саммита ЕС в Брюсселе 18-19 декабря 2025 года.

Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico