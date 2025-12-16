Европарламент ускорит рассмотрение "репарационного кредита" для Украины: что предусматривается

$42.250.05
13:38 • 3382 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 11527 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 15107 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 17243 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 22868 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 21032 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 21965 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29367 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21619 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19439 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ14:38 • 144 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 10696 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 15855 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto

Эксклюзив

15 декабря, 13:38 • 66074 просмотра
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 66074 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 61555 просмотра
Европарламент ускорит рассмотрение "репарационного кредита" для Украины: что предусматривается

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Европарламент ускорит рассмотрение предложения о репарационном кредите для Украины, который будет обеспечен заимствованиями Европейской комиссии под залог обездвиженных российских активов. Голосование состоится на пленарном заседании в январе 2026 года.

Европарламент ускорит рассмотрение "репарационного кредита" для Украины: что предусматривается

Европарламент ускорит рассмотрение вопроса о «репарационном кредите» для Украины, сообщили в евроинституции во вторник, пишет УНН.

Детали

«После принятия решения о применении так называемой срочной процедуры депутаты Европарламента проголосуют за предложение о репарационном кредите для Украины на пленарном заседании в январе 2026 года», - говорится в сообщении.

Во вторник Европарламент, как указано, «поддержал путем голосования поднятием рук просьбу ускорить законодательные процессы по проекту законодательства о кредите для Украины». Предложение предусматривает введение репарационного кредита ЕС для Украины, «обеспеченного заимствованиями Европейской комиссии под залог прибыли и средств, полученных от обездвиженных российских государственных активов». 

«После принятия решения об ускорении процесса депутаты Европарламента выработают свою позицию по предложению перед началом переговоров с правительствами государств-членов на следующем пленарном заседании, которое состоится с 19 по 22 января 2026 года», - сказано в сообщении.

После начала работы Европарламента, предложение (являющееся частью пакета) также должно быть одобрено государствами-членами ЕС в Совете ЕС. Ожидается, что главы государств и правительств ЕС будут пытаться достичь соглашения о дальнейших действиях во время саммита ЕС в Брюсселе 18-19 декабря 2025 года.

Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico16.12.25, 12:49 • 15113 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Европейский парламент
Совет Европейского Союза
Европейская комиссия
Брюссель
Украина