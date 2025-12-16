$42.250.05
49.650.19
ukenru
10:57 • 776 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 924 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 7170 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 14186 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 14440 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 18417 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 26375 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 20546 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 18839 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16500 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.2м/с
84%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай забирает у Японии последних панд: страна впервые за 50 лет останется без этих больших животных16 декабря, 03:17 • 16420 просмотра
США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16 декабря, 03:38 • 14142 просмотра
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей16 декабря, 04:06 • 13368 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер16 декабря, 04:19 • 19500 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго09:39 • 6474 просмотра
публикации
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 2490 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 58655 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 54439 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 61047 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 108077 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Кир Стармер
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Польша
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 36653 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 53788 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 54171 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 58008 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 92693 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Шахед-136
Coca-Cola

Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Бельгия выступила против предложений Еврокомиссии по разблокированию кредита для Украины на 210 миллиардов евро, финансируемого замороженными российскими активами. Это разрушает надежды ЕС на соглашение до саммита лидеров, поскольку Бельгия считает предоставленные гарантии недостаточными.

Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico

Бельгия в понедельник выступила против предложенных Европейской комиссией уступок для разблокирования кредита для Украины в размере 210 миллиардов евро, финансируемого замороженными российскими активами, что разрушает надежды ЕС на достижение соглашения до саммита лидеров в четверг, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

За два дня до саммита Еврокомиссия делает последний толчок, чтобы убедить страны-члены ЕС поддержать кредит, чтобы миллиарды евро из российских резервов, хранящихся в банке Euroclear в Брюсселе, могли быть высвобождены для поддержки пострадавшей от войны экономики Украины.

"27 посланников ЕС продолжат обсуждение этой схемы позже во вторник", на фоне того, как переговоры по прекращению войны россии против Украины достигли определенного прогресса во время встречи западных лидеров и посланников США в Берлине в понедельник, пишет издание.

После нескольких дней переговоров по активам Еврокомиссия в понедельник предложила внести правовые изменения в свое предложение, чтобы обеспечить политическую поддержку Бельгии.

Все более трудно, но "еще есть несколько дней": Каллас до сих пор называет "репарационный кредит" наиболее вероятным вариантом для Украины, несмотря на сопротивление15.12.25, 11:07 • 2766 просмотров

Согласно последнему тексту, с которым ознакомилось издание, в них были "предоставлены юридические гарантии, что при любом сценарии Бельгия может получить до 210 миллиардов евро, если столкнется с судебными претензиями или мерами возмездия со стороны россии". Также в нем отмечалось, что "Украине не следует предоставлять никаких денег, пока страны ЕС не предоставят финансовые гарантии, покрывающие по меньшей мере 50 процентов выплаты".

В качестве дальнейшей уступки "Еврокомиссия поручила всем странам ЕС разорвать свои двусторонние инвестиционные соглашения с россией, чтобы Бельгия не осталась одна в решении вопросов возмездия со стороны Москвы", пишет издание.

"Но Бельгия заявила, что заверений было недостаточно во время встречи послов ЕС в понедельник вечером", сообщили четыре дипломата ЕС.

"Соглашения не будет до заседания Европейского совета", - сказал дипломат ЕС.

Бельгийское правительство воздерживается от использования российских активов из-за опасений, что ему придется вернуть полную сумму, если россия попытается вернуть деньги. Но еще одним осложнением стало то, что четыре другие страны - Италия, Мальта, Болгария и Чехия - поддержали требование Бельгии изучить альтернативное финансирование для Украины, такое как совместный долг.

Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico13.12.25, 09:54 • 10746 просмотров

Хотя Франция продолжает публично поддерживать план замораживания активов - министр по европейским делам страны Бенджамин Хаддад заявил во вторник в Брюсселе, что Париж его поддерживает - человек, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявил, что Париж "нейтрален" в отношении того, должна ли Европа использовать миллиарды Москвы или обратиться к еврооблигациям для финансирования Украины.

Сторонники этой схемы, такие как Германия, как сообщается, настаивают на том, что нет реальной альтернативы использованию российских активов. Они говорят, что совместный долг невозможен, поскольку требует единогласия, а это означает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который давно скептически относится к поддержке Украины, может заблокировать эту инициативу.

"Не будем обманывать себя. Если нам это не удастся, способность Европейского Союза действовать будет серьезно повреждена на годы, если не на более длительный период", - заявил в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц.

Отказ от использования замороженных российских активов для Украины нанесет ущерб ЕС - Мерц16.12.25, 11:07 • 1848 просмотров

Но это, как отмечает издание, не убедительно для всех стран ЕС. Критики утверждают, что Германия настаивает на использовании российских активов, поскольку она идеологически против совместного долга ЕС.

"Нарратив заключается в том, что Венгрия против совместного долга [для Украины]. Реальность такова, что экономные против совместного долга", - сказал дипломат ЕС.

Премьер Бельгии де Вевер не исключил юридических действий из-за решения ЕС по российским активам в Euroclear11.12.25, 11:28 • 3030 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Euroclear
Европейская комиссия
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Брюссель
Мальта
Франция
Бельгия
Чешская Республика
Болгария
Италия
Германия
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Берлин