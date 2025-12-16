Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico

Бельгия в понедельник выступила против предложенных Европейской комиссией уступок для разблокирования кредита для Украины в размере 210 миллиардов евро, финансируемого замороженными российскими активами, что разрушает надежды ЕС на достижение соглашения до саммита лидеров в четверг, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

За два дня до саммита Еврокомиссия делает последний толчок, чтобы убедить страны-члены ЕС поддержать кредит, чтобы миллиарды евро из российских резервов, хранящихся в банке Euroclear в Брюсселе, могли быть высвобождены для поддержки пострадавшей от войны экономики Украины.

"27 посланников ЕС продолжат обсуждение этой схемы позже во вторник", на фоне того, как переговоры по прекращению войны россии против Украины достигли определенного прогресса во время встречи западных лидеров и посланников США в Берлине в понедельник, пишет издание.

После нескольких дней переговоров по активам Еврокомиссия в понедельник предложила внести правовые изменения в свое предложение, чтобы обеспечить политическую поддержку Бельгии.

Все более трудно, но "еще есть несколько дней": Каллас до сих пор называет "репарационный кредит" наиболее вероятным вариантом для Украины, несмотря на сопротивление

Согласно последнему тексту, с которым ознакомилось издание, в них были "предоставлены юридические гарантии, что при любом сценарии Бельгия может получить до 210 миллиардов евро, если столкнется с судебными претензиями или мерами возмездия со стороны россии". Также в нем отмечалось, что "Украине не следует предоставлять никаких денег, пока страны ЕС не предоставят финансовые гарантии, покрывающие по меньшей мере 50 процентов выплаты".

В качестве дальнейшей уступки "Еврокомиссия поручила всем странам ЕС разорвать свои двусторонние инвестиционные соглашения с россией, чтобы Бельгия не осталась одна в решении вопросов возмездия со стороны Москвы", пишет издание.

"Но Бельгия заявила, что заверений было недостаточно во время встречи послов ЕС в понедельник вечером", сообщили четыре дипломата ЕС.

"Соглашения не будет до заседания Европейского совета", - сказал дипломат ЕС.

Бельгийское правительство воздерживается от использования российских активов из-за опасений, что ему придется вернуть полную сумму, если россия попытается вернуть деньги. Но еще одним осложнением стало то, что четыре другие страны - Италия, Мальта, Болгария и Чехия - поддержали требование Бельгии изучить альтернативное финансирование для Украины, такое как совместный долг.

Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico

Хотя Франция продолжает публично поддерживать план замораживания активов - министр по европейским делам страны Бенджамин Хаддад заявил во вторник в Брюсселе, что Париж его поддерживает - человек, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявил, что Париж "нейтрален" в отношении того, должна ли Европа использовать миллиарды Москвы или обратиться к еврооблигациям для финансирования Украины.

Сторонники этой схемы, такие как Германия, как сообщается, настаивают на том, что нет реальной альтернативы использованию российских активов. Они говорят, что совместный долг невозможен, поскольку требует единогласия, а это означает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который давно скептически относится к поддержке Украины, может заблокировать эту инициативу.

"Не будем обманывать себя. Если нам это не удастся, способность Европейского Союза действовать будет серьезно повреждена на годы, если не на более длительный период", - заявил в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц.

Отказ от использования замороженных российских активов для Украины нанесет ущерб ЕС - Мерц

Но это, как отмечает издание, не убедительно для всех стран ЕС. Критики утверждают, что Германия настаивает на использовании российских активов, поскольку она идеологически против совместного долга ЕС.

"Нарратив заключается в том, что Венгрия против совместного долга [для Украины]. Реальность такова, что экономные против совместного долга", - сказал дипломат ЕС.

Премьер Бельгии де Вевер не исключил юридических действий из-за решения ЕС по российским активам в Euroclear