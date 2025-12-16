Отказ от использования замороженных российских активов для Украины нанесет ущерб ЕС - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отказ использовать замороженные российские активы для Украины нанесет огромный ущерб Евросоюзу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

Если мы не справимся с этой задачей, способность Европейского Союза действовать будет серьезно ограничена на долгие годы, если не на более длительный срок - заявил Мерц.

Он призвал государства-члены ЕС найти способ распределения рисков, связанных с использованием российских активов, чтобы не допустить серьезного ухудшения репутации Евросоюза.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что до сих пор нет согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Он указал на резкие разногласия между позициями Европы и США.