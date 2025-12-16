$42.250.05
Отказ от использования замороженных российских активов для Украины нанесет ущерб ЕС - Мерц

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Немецкий канцлер призвал государства-члены ЕС найти способ распределения рисков, связанных с использованием этих активов.

Отказ от использования замороженных российских активов для Украины нанесет ущерб ЕС - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отказ использовать замороженные российские активы для Украины нанесет огромный ущерб Евросоюзу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

Если мы не справимся с этой задачей, способность Европейского Союза действовать будет серьезно ограничена на долгие годы, если не на более длительный срок

 - заявил Мерц.

Он призвал государства-члены ЕС найти способ распределения рисков, связанных с использованием российских активов, чтобы не допустить серьезного ухудшения репутации Евросоюза.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что до сих пор нет согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Он указал на резкие разногласия между позициями Европы и США.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Дональд Туск
Соединённые Штаты
Украина
Польша