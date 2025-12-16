Туск розкрив значні розбіжності між Європою та США щодо російських активів

$42.250.05
03:55 • 7372 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 16252 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 13441 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 13924 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 13127 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 10610 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 9514 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 14009 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 42660 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36447 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 16135 перегляди
Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі15 грудня, 22:44 • 4622 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 13510 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин03:17 • 3232 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 8470 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання

Ексклюзив

15 грудня, 13:38 • 47810 перегляди
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 47810 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 44194 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки15 грудня, 11:52 • 51043 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори13 грудня, 16:20 • 98156 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 116131 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Державний кордон України
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 31626 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 48909 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 49615 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 53669 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 88497 перегляди
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
The Guardian
Forbes

Туск розкрив значні розбіжності між Європою та США щодо російських активів

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про відсутність згоди щодо використання заморожених російських активів для України. Він зазначив, що позиції Європи та США з цього питання сильно різняться.

Туск розкрив значні розбіжності між Європою та США щодо російських активів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що досі немає згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування для України, вказавши на різкі розбіжності між позиціями Європи та США, пише УНН з посиланням на PAP.

Деталі

На запитання, чи обговорювалося питання заморожених російських активів під час саміту у Берліні, Туск заявив, що угода, яка дозволить використовувати кошти для відбудови України, "дуже далека".

"Наразі у нас є рішення, яке дозволяє постійне заморожування російських активів. (...) Однак від цього моменту до потенційного використання цих коштів для відбудови України, не кажучи вже про військову підтримку України, все ще світлові роки", - визнав Туск.

За словами Туска, рішення про виділення цих коштів Україні не буде ухвалено на саміті в четвер у Брюсселі, де очікується досягнення угоди про фінансування України на наступні два роки.

"Однак існують різні непрямі механізми, наприклад, можливість використання цих коштів як форми фінансового важеля, тобто як гарантії для кредитів", - додав він.

На запитання, чи позиція Сполучених Штатів з цього питання схожа на позицію Європи, він зазначив, що "різниця в думках дуже чітка".

Американці кажуть, залиште ці російські активи в спокої, бо важко сісти з путіним і сказати: "Давайте знайдемо компроміс, але ми забираємо ваші гроші". Це аргумент Америки, щоб бути тут дуже обережними і не доводити справу до краю краху

- сказав прем’єр-міністр Польщі.

"Американці були б зацікавлені у використанні цих коштів по-іншому, і я вважаю, що вони також використовували б деякі з них самі, можливо, у консультації з росією. Іноді виявляється, що американці все ще мають діловий підхід до цього питання (...). Тут важко говорити про єдину європейську та американську позицію", - додав Туск.

США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16.12.25, 05:38 • 3020 переглядiв

Юлія Шрамко

Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Брюссель
Дональд Туск
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін
Польща