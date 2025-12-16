Туск розкрив значні розбіжності між Європою та США щодо російських активів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що досі немає згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування для України, вказавши на різкі розбіжності між позиціями Європи та США, пише УНН з посиланням на PAP.

Деталі

На запитання, чи обговорювалося питання заморожених російських активів під час саміту у Берліні, Туск заявив, що угода, яка дозволить використовувати кошти для відбудови України, "дуже далека".

"Наразі у нас є рішення, яке дозволяє постійне заморожування російських активів. (...) Однак від цього моменту до потенційного використання цих коштів для відбудови України, не кажучи вже про військову підтримку України, все ще світлові роки", - визнав Туск.

За словами Туска, рішення про виділення цих коштів Україні не буде ухвалено на саміті в четвер у Брюсселі, де очікується досягнення угоди про фінансування України на наступні два роки.

"Однак існують різні непрямі механізми, наприклад, можливість використання цих коштів як форми фінансового важеля, тобто як гарантії для кредитів", - додав він.

На запитання, чи позиція Сполучених Штатів з цього питання схожа на позицію Європи, він зазначив, що "різниця в думках дуже чітка".

Американці кажуть, залиште ці російські активи в спокої, бо важко сісти з путіним і сказати: "Давайте знайдемо компроміс, але ми забираємо ваші гроші". Це аргумент Америки, щоб бути тут дуже обережними і не доводити справу до краю краху - сказав прем’єр-міністр Польщі.

"Американці були б зацікавлені у використанні цих коштів по-іншому, і я вважаю, що вони також використовували б деякі з них самі, можливо, у консультації з росією. Іноді виявляється, що американці все ще мають діловий підхід до цього питання (...). Тут важко говорити про єдину європейську та американську позицію", - додав Туск.

