публикации
Эксклюзивы
Туск раскрыл значительные разногласия между Европой и США по российским активам

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отсутствии согласия по использованию замороженных российских активов для Украины. Он отметил, что позиции Европы и США по этому вопросу сильно различаются.

Туск раскрыл значительные разногласия между Европой и США по российским активам

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что до сих пор нет согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, указав на резкие разногласия между позициями Европы и США, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

На вопрос, обсуждался ли вопрос замороженных российских активов во время саммита в Берлине, Туск заявил, что соглашение, которое позволит использовать средства для восстановления Украины, "очень далеко".

"Пока у нас есть решение, которое позволяет постоянное замораживание российских активов. (...) Однако от этого момента до потенциального использования этих средств для восстановления Украины, не говоря уже о военной поддержке Украины, все еще световые годы", - признал Туск.

По словам Туска, решение о выделении этих средств Украине не будет принято на саммите в четверг в Брюсселе, где ожидается достижение соглашения о финансировании Украины на следующие два года.

"Однако существуют различные косвенные механизмы, например, возможность использования этих средств как формы финансового рычага, то есть как гарантии для кредитов", - добавил он.

На вопрос, схожа ли позиция Соединенных Штатов по этому вопросу с позицией Европы, он отметил, что "разница во мнениях очень четкая".

Американцы говорят, оставьте эти российские активы в покое, потому что трудно сесть с путиным и сказать: "Давайте найдем компромисс, но мы забираем ваши деньги". Это аргумент Америки, чтобы быть здесь очень осторожными и не доводить дело до края краха

- сказал премьер-министр Польши.

"Американцы были бы заинтересованы в использовании этих средств по-другому, и я считаю, что они также использовали бы некоторые из них сами, возможно, в консультации с россией. Иногда оказывается, что американцы все еще имеют деловой подход к этому вопросу (...). Здесь трудно говорить о единой европейской и американской позиции", - добавил Туск.

США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16.12.25, 05:38

Юлия Шрамко

Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Брюссель
Дональд Туск
Соединённые Штаты
Украина
Берлин
Польша