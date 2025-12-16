$42.190.08
02:54 • 5994 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
02:00 • 2732 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
01:30 • 5208 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
00:23 • 5890 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
00:04 • 5564 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
21:58 • 5528 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 12694 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 39736 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 34912 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
15 декабря, 14:54 • 28934 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
публикации
Эксклюзивы
США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск

Киев • УНН

Киев • УНН

 82 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США готовы ответить военными действиями на повторную агрессию РФ против Украины, что заложено в обсуждаемых гарантиях безопасности. Он подчеркнул, что Польша не будет давить на Украину относительно уступок и будет обеспечивать безопасность восточного фланга.

США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск

В случае повторной агрессии России против Украины Соединенные Штаты готовы ответить военными действиями – такая возможность заложена в гарантиях безопасности, которые сейчас находятся на этапе обсуждения. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в самолете в ночь на вторник по дороге из Берлина в Хельсинки, где во вторник, 16 декабря, пройдет саммит Восточного фланга ЕС, передает УНН со ссылкой на Onet.

Впервые я услышал от американских переговорщиков, что Америка будет заниматься гарантиями безопасности для Украины таким образом, чтобы россияне не сомневались, что американский ответ будет военным, если они снова нападут на Украину

- сказал Туск.

По его словам, единственная реальная возможность убедить Россию вступить в серьезные переговоры об остановке войны или, по крайней мере, прекращении огня – это объединение всего Запада.

Прорывом является то, что, возможно, впервые стало так четко видно, что Украина, американцы и европейцы находятся на одной волне. Нужно еще большее давление, которое бы продемонстрировало, что мы действительно не позволим, чтобы нас разделили как Запад. Крайне важно, чтобы мы вместе с американцами и украинцами действовали как союзники, чтобы россияне увидели, что между этими тремя сторонами невозможно вбить клин

- отметил премьер.

Он отметил, что Польша точно не будет оказывать никакого давления на Украину, чтобы она пошла на какие-либо уступки.

Это должно быть решение, основанное на расчетах и оценках самих украинцев. Гарантии безопасности для Украины являются также, в определенном смысле, гарантиями безопасности для Польши. Украина, которой угрожает возобновление агрессии, представляла бы большой риск для Польши и других стран, расположенных вблизи фронта

- добавил политик.

Отвечая на вопрос о присутствии международных военных сил в Украине как гарантии безопасности, Туск вновь подчеркнул, что Польша будет иметь и другие задачи.

Мы должны обеспечить безопасность восточного фланга, поэтому мы сейчас летим в Хельсинки, среди прочих мест, чтобы серьезно обсудить этот вопрос. В любом случае Польша будет ключевым узлом – не только Ясенка, но и наши порты и вся логистика в восстановлении Украины

- ответил глава правительства Польши.

Премьер сообщил, что для того, чтобы гарантии безопасности для Украины имели реальный смысл, Польша неизбежно будет вовлечена в логистическую деятельность. По его словам, этот момент все понимают и никакого давления по этому вопросу нет.

"Это наше решение, автономное. Польша сама решает, куда отправлять солдат, а куда нет", - резюмировал Туск.

Напомним

Украина может получить гарантии безопасности, аналогичные статье 5 договора НАТО, согласно мирному соглашению, обсуждавшемуся в Берлине. Эти гарантии не будут постоянными, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении войны, начатой Россией в 2014 году.

Вита Зеленецкая

