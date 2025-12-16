США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США готовы ответить военными действиями на повторную агрессию РФ против Украины, что заложено в обсуждаемых гарантиях безопасности. Он подчеркнул, что Польша не будет давить на Украину относительно уступок и будет обеспечивать безопасность восточного фланга.
В случае повторной агрессии России против Украины Соединенные Штаты готовы ответить военными действиями – такая возможность заложена в гарантиях безопасности, которые сейчас находятся на этапе обсуждения. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в самолете в ночь на вторник по дороге из Берлина в Хельсинки, где во вторник, 16 декабря, пройдет саммит Восточного фланга ЕС, передает УНН со ссылкой на Onet.
Впервые я услышал от американских переговорщиков, что Америка будет заниматься гарантиями безопасности для Украины таким образом, чтобы россияне не сомневались, что американский ответ будет военным, если они снова нападут на Украину
По его словам, единственная реальная возможность убедить Россию вступить в серьезные переговоры об остановке войны или, по крайней мере, прекращении огня – это объединение всего Запада.
Прорывом является то, что, возможно, впервые стало так четко видно, что Украина, американцы и европейцы находятся на одной волне. Нужно еще большее давление, которое бы продемонстрировало, что мы действительно не позволим, чтобы нас разделили как Запад. Крайне важно, чтобы мы вместе с американцами и украинцами действовали как союзники, чтобы россияне увидели, что между этими тремя сторонами невозможно вбить клин
Он отметил, что Польша точно не будет оказывать никакого давления на Украину, чтобы она пошла на какие-либо уступки.
Это должно быть решение, основанное на расчетах и оценках самих украинцев. Гарантии безопасности для Украины являются также, в определенном смысле, гарантиями безопасности для Польши. Украина, которой угрожает возобновление агрессии, представляла бы большой риск для Польши и других стран, расположенных вблизи фронта
Отвечая на вопрос о присутствии международных военных сил в Украине как гарантии безопасности, Туск вновь подчеркнул, что Польша будет иметь и другие задачи.
Мы должны обеспечить безопасность восточного фланга, поэтому мы сейчас летим в Хельсинки, среди прочих мест, чтобы серьезно обсудить этот вопрос. В любом случае Польша будет ключевым узлом – не только Ясенка, но и наши порты и вся логистика в восстановлении Украины
Премьер сообщил, что для того, чтобы гарантии безопасности для Украины имели реальный смысл, Польша неизбежно будет вовлечена в логистическую деятельность. По его словам, этот момент все понимают и никакого давления по этому вопросу нет.
"Это наше решение, автономное. Польша сама решает, куда отправлять солдат, а куда нет", - резюмировал Туск.
Напомним
Украина может получить гарантии безопасности, аналогичные статье 5 договора НАТО, согласно мирному соглашению, обсуждавшемуся в Берлине. Эти гарантии не будут постоянными, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении войны, начатой Россией в 2014 году.
Трамп доволен прогрессом в переговорах по Украине в Берлине - американский чиновник15.12.25, 17:56 • 2596 просмотров