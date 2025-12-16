США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск

У разі повторної агресії росії проти України Сполучені Штати готові відповісти воєнними діями - така можливість закладена в гарантіях безпеки, що нині перебувають на етапі обговорення. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в літаку у ніч на вівторок по дорозі з Берліну в Гельсінкі, де у вівторок, 16 грудня пройде саміт Східного флангу ЄС, передає УНН з посиланням на Onet.

Вперше я почув від американських переговірників, що Америка буде займатися гарантіями безпеки для України таким чином, щоб росіяни не сумнівалися, що американська відповідь буде військовою, якщо вони знову нападуть на Україну - сказав Туск.

За його словами, єдина реальна можливість переконати росію вступити в серйозні переговори про зупинення війни або принаймні припинення вогню - це об'єднання всього Заходу.

Проривом є те, що, можливо, вперше стало так чітко видно, що Україна, американці та європейці знаходяться на одній хвилі. Потрібен ще більший тиск, який би продемонстрував, що ми справді не дозволимо, щоб нас розділили як Захід. Вкрай важливо, щоб ми разом з американцями та українцями діяли як союзники, щоб росіяни побачили, що між цими трьома сторонами неможливо вбити клин - зазначив прем'єр.

Він зауважив, що Польща точно не чинитиме жодного тиску на Україну, щоб вона пішла на якісь поступки.

Це має бути рішення, засноване на розрахунках та оцінках самих українців. Гарантії безпеки для України є також, у певному сенсі, гарантіями безпеки для Польщі. Україна, якій загрожує поновлення агресії, становила б великий ризик для Польщі та інших країн, розташованих поблизу фронту - додав політик.

Відповідаючи на запитання про присутність міжнародних військових сил в Україні як гарантії безпеки, Туск знову наголосив, що Польща матиме й інші завдання.

Ми повинні забезпечити безпеку східного флангу, тому ми зараз летимо в Гельсінкі, серед інших місць, щоб серйозно обговорити це питання. У будь-якому разі Польща буде ключовим вузлом - не тільки Ясенка, а й наші порти і вся логістика у відновленні України - відповів глава уряду Польщі.

Прем'єр повідомив, що для того, щоб гарантії безпеки для України мали реальний сенс, Польщу неминуче буде залучено в логістичну діяльність. За його словами, цей момент усі розуміють і жодного тиску з цього питання немає.

"Це наше рішення, автономне. Польща сама вирішує, куди відправляти солдатів, а куди ні", - резюмував Туск.

Нагадаємо

Україна може отримати гарантії безпеки, аналогічні статті 5 договору НАТО, згідно з мирною угодою, що обговорювалася в Берліні. Ці гарантії не будуть постійними, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни, розпочатої росією у 2014 році.

Трамп задоволений прогресом у переговорах щодо України в Берліні - американський чиновник