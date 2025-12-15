Трамп задоволений прогресом у переговорах щодо України в Берліні - американський чиновник
Київ • УНН
Американський чиновник заявив, що переговори в Берліні були позитивними, досягнуто консенсусу з низки питань. Дональд Трамп задоволений прогресом, хоча деякі питання ще потребують обговорення.
Американський чиновник зробив заяву про переговори з Україною в Берліні за останні два дні. За його словами, "ще є деякі речі для обговорення, але президент США Дональд Трамп задоволений прогресом", передає УНН із посиланням на Sky news.
Деталі
Чиновник сказав, що переговори були справді позитивними, з досягненням консенсусу з низки питань.
За словами чиновника, "ще є деякі речі для обговорення, але Дональд Трамп задоволений прогресом".
Він додав, що європейські представники були видатними, і сподівається, що "ми на шляху до миру".
Чиновник також повідомив, що було досягнуто прогресу щодо статті 5 НАТО, як-от гарантії безпеки України, але попередили, що ці гарантії не будуть на столі вічно.
Нагадаємо
У Берліні відбувся другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.
AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.
