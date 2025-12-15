Дуже багато деталей: Зеленський назвав розмову з посланцями Трампа продуктивною

$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 7718 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 7798 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 8776 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 15908 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 15328 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 18318 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 20237 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 21078 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 21778 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57 • 10257 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників15 грудня, 09:49 • 19903 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 21948 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto13:18 • 9308 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 13069 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 15918 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 13131 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 22018 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 79828 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 96906 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 22976 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 40150 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 41409 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 45799 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 80580 перегляди
Дуже багато деталей: Зеленський назвав розмову з посланцями Трампа продуктивною

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Президент України Володимир Зеленський назвав конструктивною розмову з американською стороною, яка відбулася в Берліні. Він наголосив на важливості гідного миру.

Дуже багато деталей: Зеленський назвав розмову з посланцями Трампа продуктивною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розмова з американською стороною була конструктивно. Про це Глава держави сказав на закритті Німецько-українського економічного форуму, передає УНН.

"Вчора і сьгодні у Берліні відбулись наші консультації з американського стороною... Розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей" - сказав Президент.

За словами Зеленського, важливо, щоб мир став достойним.

"Для нас це важливо... Гідність - це те, що зупинило росію", - наголосив Зеленський.

Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди15.12.25, 17:05 • 7718 переглядiв

Нагадаємо

У Берліні відбувся другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.

AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.

Поширювані у пресі "теорії змови є хибними": Кислиця розкрив деталі переговорів з посланцями Трампа15.12.25, 16:41 • 1158 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін