Дуже багато деталей: Зеленський назвав розмову з посланцями Трампа продуктивною
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський назвав конструктивною розмову з американською стороною, яка відбулася в Берліні. Він наголосив на важливості гідного миру.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розмова з американською стороною була конструктивно. Про це Глава держави сказав на закритті Німецько-українського економічного форуму, передає УНН.
"Вчора і сьгодні у Берліні відбулись наші консультації з американського стороною... Розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей" - сказав Президент.
За словами Зеленського, важливо, щоб мир став достойним.
"Для нас це важливо... Гідність - це те, що зупинило росію", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо
У Берліні відбувся другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.
AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.
