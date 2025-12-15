Поширювані у пресі "теорії змови є хибними": Кислиця розкрив деталі переговорів з посланцями Трампа
Український дипломат спростовує теорії змови щодо переговорів із США, заявляючи про хибність інформації. Він наголошує на важливості залучення американської сторони до мирного процесу.
Представник української делегації на мирних переговорах, перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця, говорячи про переговори з перемовниками від США, відзначив "рівень розуміння українських інтересів та позиції американськими партнерами", зазначивши, що поширювані у пресі "теорії змови є хибними", пише УНН.
Перебуваючи в одній кімнаті переговорів з Джаредом Кушнером та спеціальним посланцем Стівом Віткоффом другий день поспіль, я б сказав, що теорії змови, що поширюються в ЗМІ, є хибними. Я позитивно вражений рівнем розуміння українських інтересів та позиції американськими партнерами
Представник української делегації наголосив: "Важливо, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирного процесу та намагалася визначити кроки, які можуть призвести до справедливого та сталого завершення війни".
"Несправедливо неправильно характеризувати підхід американської команди, яка інвестує час, зусилля та ресурси у встановлення миру. Кожна команда уважно слухає одна одну. Українська позиція дуже чітка. Анонімні джерела не відповідають дійсності", - вказав Кислиця.
У Берліні відбувся другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.
AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.
