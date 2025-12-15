Поширювані у пресі "теорії змови є хибними": Кислиця розкрив деталі переговорів з посланцями Трампа

$42.190.08
49.470.05
ukenru
Ексклюзив
14:20 • 1250 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
14:19 • 1356 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ
Ексклюзив
13:38 • 8042 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 11551 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 15050 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 17782 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 18958 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20105 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 18649 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 19126 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02 • 28933 перегляди
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57 • 4556 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49 • 14746 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 14219 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 4518 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 8042 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 4778 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 14384 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 75004 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 91727 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Державний кордон України
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 20773 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 38080 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 39455 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 43927 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 78727 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Мі-8
The Washington Post

Поширювані у пресі "теорії змови є хибними": Кислиця розкрив деталі переговорів з посланцями Трампа

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Український дипломат спростовує теорії змови щодо переговорів із США, заявляючи про хибність інформації. Він наголошує на важливості залучення американської сторони до мирного процесу.

Поширювані у пресі "теорії змови є хибними": Кислиця розкрив деталі переговорів з посланцями Трампа

Представник української делегації на мирних переговорах, перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця, говорячи про переговори з перемовниками від США, відзначив "рівень розуміння українських інтересів та позиції американськими партнерами", зазначивши, що поширювані у пресі "теорії змови є хибними", пише УНН.

Перебуваючи в одній кімнаті переговорів з Джаредом Кушнером та спеціальним посланцем Стівом Віткоффом другий день поспіль, я б сказав, що теорії змови, що поширюються в ЗМІ, є хибними. Я позитивно вражений рівнем розуміння українських інтересів та позиції американськими партнерами

- написав Кислиця у X.

Представник української делегації наголосив: "Важливо, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирного процесу та намагалася визначити кроки, які можуть призвести до справедливого та сталого завершення війни".

"Несправедливо неправильно характеризувати підхід американської команди, яка інвестує час, зусилля та ресурси у встановлення миру. Кожна команда уважно слухає одна одну. Українська позиція дуже чітка. Анонімні джерела не відповідають дійсності", - вказав Кислиця.

Нагадаємо

У Берліні відбувся другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.

AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.

Центральне місце у переговорах у Берліні в понеділок займуть гарантії безпеки для України - Bloomberg15.12.25, 12:55 • 2544 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Сергій Кислиця
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін