Распространяемые в прессе "теории заговора ошибочны": Кислица раскрыл детали переговоров с посланниками Трампа

Представитель украинской делегации на мирных переговорах, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, говоря о переговорах с переговорщиками от США, отметил "уровень понимания украинских интересов и позиции американскими партнерами", отметив, что распространяемые в прессе "теории заговора являются ошибочными", пишет УНН.

Находясь в одной комнате переговоров с Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом второй день подряд, я бы сказал, что теории заговора, распространяемые в СМИ, являются ошибочными. Я положительно впечатлен уровнем понимания украинских интересов и позиции американскими партнерами - написал Кислица в X.

Представитель украинской делегации подчеркнул: "Важно, чтобы американская сторона оставалась полностью вовлеченной в мирный процесс и пыталась определить шаги, которые могут привести к справедливому и устойчивому завершению войны".

"Несправедливо неправильно характеризовать подход американской команды, которая инвестирует время, усилия и ресурсы в установление мира. Каждая команда внимательно слушает друг друга. Украинская позиция очень четкая. Анонимные источники не соответствуют действительности", - указал Кислица.

Напомним

В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США при участии Президента Украины Владимира Зеленского.

AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с россией.

Центральное место в переговорах в Берлине в понедельник займут гарантии безопасности для Украины - Bloomberg