ukenru
14:54 • 330 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 1896 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
14:19 • 2096 просмотра
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ
Эксклюзив
13:38 • 9450 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 12008 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 15336 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 17974 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 19075 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 20180 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18697 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Распространяемые в прессе "теории заговора ошибочны": Кислица раскрыл детали переговоров с посланниками Трампа

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Украинский дипломат опровергает теории заговора относительно переговоров с США, заявляя об ошибочности информации. Он подчеркивает важность привлечения американской стороны к мирному процессу.

Распространяемые в прессе "теории заговора ошибочны": Кислица раскрыл детали переговоров с посланниками Трампа

Представитель украинской делегации на мирных переговорах, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, говоря о переговорах с переговорщиками от США, отметил "уровень понимания украинских интересов и позиции американскими партнерами", отметив, что распространяемые в прессе "теории заговора являются ошибочными", пишет УНН.

Находясь в одной комнате переговоров с Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом второй день подряд, я бы сказал, что теории заговора, распространяемые в СМИ, являются ошибочными. Я положительно впечатлен уровнем понимания украинских интересов и позиции американскими партнерами

- написал Кислица в X.

Представитель украинской делегации подчеркнул: "Важно, чтобы американская сторона оставалась полностью вовлеченной в мирный процесс и пыталась определить шаги, которые могут привести к справедливому и устойчивому завершению войны".

"Несправедливо неправильно характеризовать подход американской команды, которая инвестирует время, усилия и ресурсы в установление мира. Каждая команда внимательно слушает друг друга. Украинская позиция очень четкая. Анонимные источники не соответствуют действительности", - указал Кислица.

Напомним

В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США при участии Президента Украины Владимира Зеленского.

AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с россией.

Центральное место в переговорах в Берлине в понедельник займут гарантии безопасности для Украины - Bloomberg15.12.25, 12:55 • 2564 просмотра

Юлия Шрамко

