Центральное место в переговорах в Берлине в понедельник займут гарантии безопасности для Украины - Bloomberg

Украина и США должны провести второй день переговоров в Берлине по плану прекращения войны России, при этом центральное место в переговорах займут гарантии безопасности для Украины со стороны союзников, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Ожидается, что в понедельник на саммите также примут участие около 10 европейских лидеров, а также Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В воскресенье Президент Владимир Зеленский и его команда провели более пяти часов переговоров в канцелярии канцлера Германии с американскими официальными лицами во главе со специальным посланником США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

"Стороны обсудили территорию Украины, на фоне того, как США поддерживают требование России о выводе войск из районов восточной Донецкой области, которые московским силам не удалось захватить с 2014 года", сообщило источник, знакомый с ситуацией.

"Зеленский неоднократно отвергал это требование и вместе с европейскими союзниками настаивает на прекращении огня вдоль нынешней линии соприкосновения", сообщило источник.

Президент Украины "дал понять, что Киев может отказаться от своей долгосрочной цели вступления в НАТО, если достигнет двусторонних соглашений по безопасности с США, европейскими и другими государствами, потенциально включая Канаду и Японию". Эти соглашения будут функционировать аналогично обязательству НАТО по взаимной обороне в соответствии со статьей 5, чтобы предотвратить "еще одну российскую агрессию", заявил Зеленский журналистам в воскресенье.

Президент заявил, что вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности не поддержали некоторые европейские партнеры

"Россия должна знать, что мы будем на стороне Украины, - заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в понедельник в эфире радио Deutschlandfunk. - Нам нужно работать над решением, которое будет устойчивым в будущем".

В заявлении делегации США говорится, что был достигнут значительный прогресс, состоялись углубленные дискуссии по мирному плану из 20 пунктов, экономическим программам и другим вопросам.

