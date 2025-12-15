Центральное место в переговорах в Берлине в понедельник займут гарантии безопасности для Украины - Bloomberg

$42.190.08
49.470.05
ukenru
10:16 • 2210 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 7490 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 11799 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 13122 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 15261 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 22623 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 31601 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 28099 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 37678 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 39448 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.4м/с
80%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Смертельную стрельбу в Сиднее устроили отец и сынPhoto15 декабря, 01:45 • 4442 просмотра
В Одесской области после массированных ударов РФ все службы работают в круглосуточном режиме - ОВА15 декабря, 02:15 • 6576 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности15 декабря, 03:20 • 18393 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15 декабря, 04:45 • 13017 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto05:02 • 18816 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 65361 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 81130 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 67826 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 77201 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 101759 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Александр Стабб
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Берлин
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 16525 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 34006 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 35673 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 40285 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 74943 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

Центральное место в переговорах в Берлине в понедельник займут гарантии безопасности для Украины - Bloomberg

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Украина и США проводят второй день переговоров в Берлине по плану прекращения войны, где центральное место занимают гарантии безопасности для Украины. Президент Зеленский обсуждает отказ от вступления в НАТО в обмен на двусторонние соглашения по безопасности.

Центральное место в переговорах в Берлине в понедельник займут гарантии безопасности для Украины - Bloomberg

Украина и США должны провести второй день переговоров в Берлине по плану прекращения войны России, при этом центральное место в переговорах займут гарантии безопасности для Украины со стороны союзников, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Ожидается, что в понедельник на саммите также примут участие около 10 европейских лидеров, а также Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В воскресенье Президент Владимир Зеленский и его команда провели более пяти часов переговоров в канцелярии канцлера Германии с американскими официальными лицами во главе со специальным посланником США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

"Стороны обсудили территорию Украины, на фоне того, как США поддерживают требование России о выводе войск из районов восточной Донецкой области, которые московским силам не удалось захватить с 2014 года", сообщило источник, знакомый с ситуацией.

"Зеленский неоднократно отвергал это требование и вместе с европейскими союзниками настаивает на прекращении огня вдоль нынешней линии соприкосновения", сообщило источник.

Президент Украины "дал понять, что Киев может отказаться от своей долгосрочной цели вступления в НАТО, если достигнет двусторонних соглашений по безопасности с США, европейскими и другими государствами, потенциально включая Канаду и Японию". Эти соглашения будут функционировать аналогично обязательству НАТО по взаимной обороне в соответствии со статьей 5, чтобы предотвратить "еще одну российскую агрессию", заявил Зеленский журналистам в воскресенье.

Президент заявил, что вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности не поддержали некоторые европейские партнеры14.12.25, 13:40 • 10694 просмотра

"Россия должна знать, что мы будем на стороне Украины, - заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в понедельник в эфире радио Deutschlandfunk. - Нам нужно работать над решением, которое будет устойчивым в будущем".

В заявлении делегации США говорится, что был достигнут значительный прогресс, состоялись углубленные дискуссии по мирному плану из 20 пунктов, экономическим программам и другим вопросам.

"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине14.12.25, 22:56 • 31607 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Марк Рютте
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Канада
Япония
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Берлин