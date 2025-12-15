Центральне місце у переговорах у Берліні в понеділок займуть гарантії безпеки для України - Bloomberg

Україна та США мають провести другий день переговорів у Берліні щодо плану припинення війни росії, при цьому центральне місце у переговорах займуть гарантії безпеки для України з боку союзників, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Очікується, що у понеділок на саміті також візьмуть участь близько 10 європейських лідерів, а також Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

У неділю Президент Володимир Зеленський та його команда провели понад п'ять годин переговорів у канцелярії канцлера Німеччини з американськими офіційними особами на чолі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

"Сторони обговорили територію України, на тлі того, як США підтримують вимогу росії про виведення військ із районів східної Донецької області, які московським силам не вдалося захопити з 2014 року", повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

"Зеленський неодноразово відкидав цю вимогу і разом з європейськими союзниками наполягає на припиненні вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення", повідомило джерело.

Президент України "дав зрозуміти, що Київ може відмовитися від своєї довгострокової мети вступу до НАТО, якщо досягне двосторонніх безпекових угод із США, європейськими та іншими державами, потенційно включаючи Канаду та Японію". Ці угоди функціонуватимуть аналогічно зобов'язанню НАТО щодо взаємної оборони відповідно до статті 5, щоб запобігти "ще одній російській агресії", заявив Зеленський журналістам у неділю.

Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери

"росія повинна знати, що ми будемо на боці України, - заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль у понеділок в ефірі радіо Deutschlandfunk. - Нам потрібно працювати над рішенням, яке буде стійким у майбутньому".

У заяві делегації США йдеться, що було досягнуто значного прогресу, відбулися поглиблені дискусії щодо мирного плану з 20 пунктів, економічних програм та інших питань.

"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні