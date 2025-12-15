$42.190.08
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 8468 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 12195 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 13526 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 15597 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 22809 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 31814 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28192 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 37806 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 39476 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Центральне місце у переговорах у Берліні в понеділок займуть гарантії безпеки для України - Bloomberg

Київ • УНН

 180 перегляди

Україна та США проводять другий день переговорів у Берліні щодо плану припинення війни, де центральне місце займають гарантії безпеки для України. Президент Зеленський обговорює відмову від вступу до НАТО в обмін на двосторонні безпекові угоди.

Центральне місце у переговорах у Берліні в понеділок займуть гарантії безпеки для України - Bloomberg

Україна та США мають провести другий день переговорів у Берліні щодо плану припинення війни росії, при цьому центральне місце у переговорах займуть гарантії безпеки для України з боку союзників, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Очікується, що у понеділок на саміті також візьмуть участь близько 10 європейських лідерів, а також Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

У неділю Президент Володимир Зеленський та його команда провели понад п'ять годин переговорів у канцелярії канцлера Німеччини з американськими офіційними особами на чолі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

"Сторони обговорили територію України, на тлі того, як США підтримують вимогу росії про виведення військ із районів східної Донецької області, які московським силам не вдалося захопити з 2014 року", повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

"Зеленський неодноразово відкидав цю вимогу і разом з європейськими союзниками наполягає на припиненні вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення", повідомило джерело.

Президент України "дав зрозуміти, що Київ може відмовитися від своєї довгострокової мети вступу до НАТО, якщо досягне двосторонніх безпекових угод із США, європейськими та іншими державами, потенційно включаючи Канаду та Японію". Ці угоди функціонуватимуть аналогічно зобов'язанню НАТО щодо взаємної оборони відповідно до статті 5, щоб запобігти "ще одній російській агресії", заявив Зеленський журналістам у неділю.

Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери14.12.25, 13:40 • 10695 переглядiв

"росія повинна знати, що ми будемо на боці України, - заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль у понеділок в ефірі радіо Deutschlandfunk. - Нам потрібно працювати над рішенням, яке буде стійким у майбутньому".

У заяві делегації США йдеться, що було досягнуто значного прогресу, відбулися поглиблені дискусії щодо мирного плану з 20 пунктів, економічних програм та інших питань.

"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні14.12.25, 22:56 • 31814 переглядiв

Юлія Шрамко

