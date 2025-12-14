Президент заявил, что вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности не поддержали некоторые европейские партнеры
Киев • УНН
США и некоторые европейские страны не поддержали вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности в рамках переговоров вокруг мирного плана американской администрации. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.
Подробности
Зеленский отметил, что украинским желанием с самого начала было вступление в НАТО, и это были бы реальные гарантии безопасности. Однако такое направление некоторые партнеры в США и Европе не поддержали.
Сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а именно гарантии Article 5 от США для нас и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран, Канады, Японии и т.д. Эти гарантии безопасности для нас — это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии. И это уже компромисс с нашей стороны
Напомним
Ранее СМИ сообщали, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины от США и Европы достигли значительного прогресса. США готовы предоставить гарантии на основе статьи 5 НАТО, одобренные Конгрессом, с юридической силой.
