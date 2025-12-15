Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди
Київ • УНН
Умєров заявив про конструктивний діалог зі США, очікуючи угоди до кінця дня. Він подякував Трампу та його команді за зусилля, спрямовані на мирну угоду.
Секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив про конструктивний та продуктивний діалог із американською стороною. У своїй публікації в соцмережі Х (Twitter) він висловив надію, що "до кінця дня досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру", про це пише УНН.
Деталі
Умєров зазначив, що українсько-американські переговори протягом останніх двох днів були конструктивними, і досягнуто "реального прогресу". Він також закликав громадськість не піддаватися "на чутки та провокації", посилаючись на спекуляції у ЗМІ.
Українська команда висловила вдячність американській делегації, очолюваній Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, за їхню роботу. У повідомленні підкреслюється, що американська сторона працює надзвичайно конструктивно, щоб "допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди".
Також Умєров подякував "президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають".
