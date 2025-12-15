Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди

$42.190.08
49.470.05
ukenru
15:22 • 3104 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 4726 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 5508 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 6618 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 13914 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 14525 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 17848 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 19973 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 20866 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 21610 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
85%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57 • 8834 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників15 грудня, 09:49 • 18930 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 20197 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto13:18 • 7632 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 11325 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 13914 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 11345 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 20222 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 78903 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 95890 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Одеса
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 22579 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 39759 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 41035 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 45438 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 80216 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Мі-8

Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди

Київ • УНН

 • 4738 перегляди

Умєров заявив про конструктивний діалог зі США, очікуючи угоди до кінця дня. Він подякував Трампу та його команді за зусилля, спрямовані на мирну угоду.

Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди

Секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив про конструктивний та продуктивний діалог із американською стороною. У своїй публікації в соцмережі Х (Twitter) він висловив надію, що "до кінця дня досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру", про це пише УНН.

Деталі

Умєров зазначив, що українсько-американські переговори протягом останніх двох днів були конструктивними, і досягнуто "реального прогресу". Він також закликав громадськість не піддаватися "на чутки та провокації", посилаючись на спекуляції у ЗМІ.

Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ15.12.25, 16:19 • 4602 перегляди

Українська команда висловила вдячність американській делегації, очолюваній Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, за їхню роботу. У повідомленні підкреслюється, що американська сторона працює надзвичайно конструктивно, щоб "допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди". 

Також Умєров подякував "президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають".

Представників США запросили на вечірні переговори Зеленського з європейськими лідерами у Берліні - ЗМІ15.12.25, 14:59 • 1678 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Соціальна мережа
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін