15:22
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашению

Киев • УНН

 15:05

Умеров заявил о конструктивном диалоге с США, ожидая соглашения до конца дня. Он поблагодарил Трампа и его команду за усилия, направленные на мирное соглашение.

Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашению

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о конструктивном и продуктивном диалоге с американской стороной. В своей публикации в соцсети Х (Twitter) он выразил надежду, что "до конца дня достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру", об этом пишет УНН.

Подробности

Умеров отметил, что украинско-американские переговоры в течение последних двух дней были конструктивными, и достигнут "реальный прогресс". Он также призвал общественность не поддаваться "слухам и провокациям", ссылаясь на спекуляции в СМИ.

Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ15.12.25, 16:19 • 4566 просмотров

Украинская команда выразила благодарность американской делегации, возглавляемой Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, за их работу. В сообщении подчеркивается, что американская сторона работает чрезвычайно конструктивно, чтобы "помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению". 

Также Умеров поблагодарил "президента Трампа и его команду за все усилия, которые они прилагают".

Представителей США пригласили на вечерние переговоры Зеленского с европейскими лидерами в Берлине - СМИ15.12.25, 14:59 • 1670 просмотров

Степан Гафтко

