Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашению
Киев • УНН
Умеров заявил о конструктивном диалоге с США, ожидая соглашения до конца дня. Он поблагодарил Трампа и его команду за усилия, направленные на мирное соглашение.
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о конструктивном и продуктивном диалоге с американской стороной. В своей публикации в соцсети Х (Twitter) он выразил надежду, что "до конца дня достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру", об этом пишет УНН.
Подробности
Умеров отметил, что украинско-американские переговоры в течение последних двух дней были конструктивными, и достигнут "реальный прогресс". Он также призвал общественность не поддаваться "слухам и провокациям", ссылаясь на спекуляции в СМИ.
Украинская команда выразила благодарность американской делегации, возглавляемой Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, за их работу. В сообщении подчеркивается, что американская сторона работает чрезвычайно конструктивно, чтобы "помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению".
Также Умеров поблагодарил "президента Трампа и его команду за все усилия, которые они прилагают".
