Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ
Киев • УНН
Встреча советников Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского в понедельник была продуктивной, сообщило американское официальное лицо. Это стало известно после второго раунда переговоров в Берлине с участием Зеленского и представителей США.
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и американских переговорщиков в понедельник была продуктивной, со ссылкой на официальное лицо США сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.
Встреча в понедельник между советниками Трампа и Президентом Украины Зеленским была продуктивной, сообщило мне американское официальное лицо
Напомним
В Берлине завершился второй раунд переговоров с представителями США с участием Президента Украины Владимира Зеленского.
AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями в качестве условия для мирных переговоров с россией.
