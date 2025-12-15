$42.190.08
14:54 • 352 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 1942 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
14:19 • 2150 просмотра
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ
Эксклюзив
13:38 • 9546 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 12037 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 15348 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 17984 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 19076 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 20181 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18698 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчества 15 декабря, 05:02
На Буковине утром произошло землетрясение: детали 15 декабря, 07:57
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших 09:49
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержки 11:52
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы 13:34
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения
Эксклюзив
13:38 • 9550 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы 13:34
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержки 11:52
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера 13 декабря, 16:20
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы 13 декабря, 12:38
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов 14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси 13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате 13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп 13 декабря, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей 12 декабря, 12:55
The Washington Post

Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ

Киев • УНН

 • 2160 просмотра

Встреча советников Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского в понедельник была продуктивной, сообщило американское официальное лицо. Это стало известно после второго раунда переговоров в Берлине с участием Зеленского и представителей США.

Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и американских переговорщиков в понедельник была продуктивной, со ссылкой на официальное лицо США сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.

Встреча в понедельник между советниками Трампа и Президентом Украины Зеленским была продуктивной, сообщило мне американское официальное лицо

- написал журналист Axios Равид.

Напомним

В Берлине завершился второй раунд переговоров с представителями США с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями в качестве условия для мирных переговоров с россией.

Центральное место в переговорах в Берлине в понедельник займут гарантии безопасности для Украины - Bloomberg15.12.25, 12:55 • 2564 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Берлин