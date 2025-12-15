Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ

$42.190.08
49.470.05
ukenru
15:22 • 4236 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 6062 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 6560 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 7592 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 14824 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 14876 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 18063 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 20076 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 20958 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 21707 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
85%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57 • 9192 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників15 грудня, 09:49 • 19145 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 20563 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto13:18 • 7920 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 11672 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 14826 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 12145 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 21046 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 79351 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 96383 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Одеса
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 22764 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 39941 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 41208 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 45608 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 80395 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Мі-8

Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4704 перегляди

Зустріч радників Трампа та Президента України Володимира Зеленського у понеділок була продуктивною, повідомила американська офіційна особа. Це стало відомо після другого раунду переговорів у Берліні за участі Зеленського та представників США.

Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та американських переговірників у понеділок була продуктивною, з посиланням на офіційну особу США повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.

Зустріч у понеділок між радниками Трампа та Президентом України Зеленським була продуктивною, повідомила мені американська офіційна особа

- написав журналіст Axios Равід.

Нагадаємо

У Берліні завершився другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.

AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.

Центральне місце у переговорах у Берліні в понеділок займуть гарантії безпеки для України - Bloomberg15.12.25, 12:55 • 2700 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Берлін