Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ
Київ • УНН
Зустріч радників Трампа та Президента України Володимира Зеленського у понеділок була продуктивною, повідомила американська офіційна особа. Це стало відомо після другого раунду переговорів у Берліні за участі Зеленського та представників США.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та американських переговірників у понеділок була продуктивною, з посиланням на офіційну особу США повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.
Зустріч у понеділок між радниками Трампа та Президентом України Зеленським була продуктивною, повідомила мені американська офіційна особа
Нагадаємо
У Берліні завершився другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.
AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.
