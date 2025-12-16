Відмова від використання заморожених російських активів для України завдасть шкоди ЄС - Мерц
Німецький канцлер закликав держави-члени ЄС знайти спосіб розподілу ризиків, пов'язаних з використанням цих активів.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відмова використати заморожені російські активи для України завдасть величезної шкоди Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Якщо ми не впораємося з цим завданням, здатність Європейського Союзу діяти буде серйозно обмежена на довгі роки, якщо не на більш тривалий термін
Він закликав держави-члени ЄС найти спосіб розподілу ризиків, пов'язаних з використанням російських активів, щоб не допустити серйозного погіршення репутації Євросоюзу.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що досі немає згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування для України. Він вказав на різкі розбіжності між позиціями Європи та США.