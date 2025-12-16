Відмова від використання заморожених російських активів для України завдасть шкоди ЄС - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відмова використати заморожені російські активи для України завдасть величезної шкоди Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Якщо ми не впораємося з цим завданням, здатність Європейського Союзу діяти буде серйозно обмежена на довгі роки, якщо не на більш тривалий термін - заявив Мерц.

Він закликав держави-члени ЄС найти спосіб розподілу ризиків, пов'язаних з використанням російських активів, щоб не допустити серйозного погіршення репутації Євросоюзу.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що досі немає згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування для України. Він вказав на різкі розбіжності між позиціями Європи та США.