Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Європа
Німеччина
Шахед-136
The New York Times
Фільм
Fox News

Відмова від використання заморожених російських активів для України завдасть шкоди ЄС - Мерц

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Німецький канцлер закликав держави-члени ЄС знайти спосіб розподілу ризиків, пов'язаних з використанням цих активів.

Відмова від використання заморожених російських активів для України завдасть шкоди ЄС - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відмова використати заморожені російські активи для України завдасть величезної шкоди Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Якщо ми не впораємося з цим завданням, здатність Європейського Союзу діяти буде серйозно обмежена на довгі роки, якщо не на більш тривалий термін

 - заявив Мерц.

Він закликав держави-члени ЄС найти спосіб розподілу ризиків, пов'язаних з використанням російських активів, щоб не допустити серйозного погіршення репутації Євросоюзу.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що досі немає згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування для України. Він вказав на різкі розбіжності між позиціями Європи та США.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Дональд Туск
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща