Мерц оценивает шансы ЕС согласовать "репарационный заем" Украине "50 на 50"

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценивает шансы ЕС на соглашение об использовании замороженных российских активов для финансирования обороны Украины как "50 на 50". Об этом он сказал во вторник, 16 декабря, в интервью телеканалу ZDF, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Подробности

Мерц отметил, что ЕС должен принять решение о "репарационном займе", поскольку Украине потребуется финансовая поддержка еще как минимум на два года после завершения текущего европейского финансирования в первом квартале 2026 года.

По всей Европе есть оговорки, и я хорошо понимаю эти оговорки. Но... если мы не будем действовать сейчас и не примем решение, которое мы могли бы принять, чтобы остановить это наступление российской армии, то когда же мы это сделаем? - сказал Мерц.

Ожидается, что лидеры ЕС должны согласовать вопрос использования замороженных российских активов для "репарационного займа" Украине на саммите 18-19 декабря.

Бельгия, на территории которой находятся замороженные российские активы, выступила категорически против их привлечения для "репарационного займа" Украине, опасаясь юридических последствий для себя.

Напомним

16 декабря в Гааге состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, Президента Молдовы Майи Санду и Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе. Стороны обсудили создание международного компенсационного механизма и Международной компенсационной комиссии для Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подписал в Гааге Конвенцию о создании Международной комиссии по урегулированию претензий для Украины. Этот документ также подписали 34 государства и Европейский Союз.

