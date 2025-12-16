Обговорили створення міжнародного компенсаційного механізму: Зеленський зустрівся із Схоофом, Санду та Берсе

У Гаазі відбулася спільна зустріч Президента України Володимира Зеленського, Премʼєр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, Президентки Молдови Маї Санду та Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про роботу над створенням міжнародного компенсаційного механізму загалом та Міжнародної компенсаційної комісії для України зокрема, передає УНН.

За даними ОП, зустріч провели на полях дипломатичної конференції, присвяченої створенню Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Зеленський наголосив, що справедливість така ж важлива, як і мир, і подякував усім, хто допомагає Україні в обох напрямах.

Сторони обговорили роботу над створенням міжнародного компенсаційного механізму загалом та Міжнародної компенсаційної комісії для України зокрема - йдеться у повідомленні.

В ОП наголосили, що Комісія розглядатиме заяви щодо компенсації за шкоду та збитки, завдані російською агресією проти України. Це вже другий елемент міжнародного компенсаційного механізму, третім і останнім етапом стане створення компенсаційного фонду. Перший елемент – Реєстр збитків – запрацював у квітні минулого року. Компенсаційна комісія розглядатиме заяви, що надходять до Реєстру, та визначатиме суми для компенсації постраждалим.

