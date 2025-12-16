$42.250.05
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Гаазі схвалили конвенцію про комісію щодо компенсації для України завданих росією збитків: уже є перші підписанти

Київ • УНН

 • 684 перегляди

У Гаазі ухвалили конвенцію про створення міжнародної комісії для компенсації Україні збитків, завданих росією. Україна, Нідерланди та Молдова першими підписали документ, відкритий для всіх держав.

У Гаазі схвалили конвенцію про комісію щодо компенсації для України завданих росією збитків: уже є перші підписанти

Конвенцію стосовно створення міжнародної комісії щодо компенсації для України збитків, завданих росією, ухвалили сьогодні у Гаазі у межах відповідної роботи під егідою Ради Європи, і першими підписали Україна, Королівство Нідерланди та Республіка Молдова, трансляцію чого вів Офіс Президента, пише УНН.

Деталі

"В центрі цих важливих документів лежить конвенція, яка встановлює комісію, міжнародну комісію з розгляду скарг. (…) Конвенція, резолюція, звіт та заключний акт таким чином вважаються прийнятими", - вказав головуючий за відповідній конференції у Гаазі.

У вступному слові Генсек Ради Європи Алан Берсе зазначив, що "сьогодні тут, в Гаазі, 35 держав підпишуть конвенцію про створення міжнародної комісії". "Це безпрецедентний випадок для такої комісії в перший день її роботи. І я сподіваюся, що це лише початок. Ця конвенція відкрита для будь-якої держави по всьому світу на рівних засадах. І разом вони відправляють чіткий меседж. Кожен збиток має бути записаний і відшкодований", - наголосив Берсе.

Як зазначив Берсе, на базі Ради Європи у 2023 році створили Реєстр збитків для України, і вже "44 держави і ЄС доєдналися до цієї ініціативи. Більше ніж 85 000 заяв було подано".

Після ухвалення конвенцію офіційно оголосити відкритою для підписання. І першими її підписали три країни - Україна, Королівство Нідерланди та Республіка Молдова у присутності Президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, президента Молдови Маї Санду та Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе.

Усі 45 категорій Реєстру збитків планують відкрити до кінця року - Шмигаль15.04.25, 15:05

Юлія Шрамко

Політика
