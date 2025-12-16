У Гаазі схвалили конвенцію про комісію щодо компенсації для України завданих росією збитків: уже є перші підписанти
Київ • УНН
У Гаазі ухвалили конвенцію про створення міжнародної комісії для компенсації Україні збитків, завданих росією. Україна, Нідерланди та Молдова першими підписали документ, відкритий для всіх держав.
Конвенцію стосовно створення міжнародної комісії щодо компенсації для України збитків, завданих росією, ухвалили сьогодні у Гаазі у межах відповідної роботи під егідою Ради Європи, і першими підписали Україна, Королівство Нідерланди та Республіка Молдова, трансляцію чого вів Офіс Президента, пише УНН.
Деталі
"В центрі цих важливих документів лежить конвенція, яка встановлює комісію, міжнародну комісію з розгляду скарг. (…) Конвенція, резолюція, звіт та заключний акт таким чином вважаються прийнятими", - вказав головуючий за відповідній конференції у Гаазі.
У вступному слові Генсек Ради Європи Алан Берсе зазначив, що "сьогодні тут, в Гаазі, 35 держав підпишуть конвенцію про створення міжнародної комісії". "Це безпрецедентний випадок для такої комісії в перший день її роботи. І я сподіваюся, що це лише початок. Ця конвенція відкрита для будь-якої держави по всьому світу на рівних засадах. І разом вони відправляють чіткий меседж. Кожен збиток має бути записаний і відшкодований", - наголосив Берсе.
Як зазначив Берсе, на базі Ради Європи у 2023 році створили Реєстр збитків для України, і вже "44 держави і ЄС доєдналися до цієї ініціативи. Більше ніж 85 000 заяв було подано".
Після ухвалення конвенцію офіційно оголосити відкритою для підписання. І першими її підписали три країни - Україна, Королівство Нідерланди та Республіка Молдова у присутності Президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, президента Молдови Маї Санду та Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе.
