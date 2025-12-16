В Гааге приняли конвенцию о комиссии по компенсации для Украины ущерба, нанесенного россией: уже есть первые подписанты

Конвенцию о создании международной комиссии по компенсации для Украины ущерба, нанесенного россией, приняли сегодня в Гааге в рамках соответствующей работы под эгидой Совета Европы, и первыми подписали Украина, Королевство Нидерланды и Республика Молдова, трансляцию чего вел Офис Президента, пишет УНН.

Детали

"В центре этих важных документов лежит конвенция, которая учреждает комиссию, международную комиссию по рассмотрению жалоб. (…) Конвенция, резолюция, отчет и заключительный акт таким образом считаются принятыми", - указал председательствующий на соответствующей конференции в Гааге.

Во вступительном слове Генсек Совета Европы Ален Берсе отметил, что "сегодня здесь, в Гааге, 35 государств подпишут конвенцию о создании международной комиссии". "Это беспрецедентный случай для такой комиссии в первый день ее работы. И я надеюсь, что это только начало. Эта конвенция открыта для любого государства по всему миру на равных основаниях. И вместе они отправляют четкий месседж. Каждый ущерб должен быть записан и возмещен", - подчеркнул Берсе.

Как отметил Берсе, на базе Совета Европы в 2023 году был создан Реестр ущерба для Украины, и уже "44 государства и ЕС присоединились к этой инициативе. Более 85 000 заявлений было подано".

После принятия конвенцию официально объявили открытой для подписания. И первыми ее подписали три страны - Украина, Королевство Нидерланды и Республика Молдова в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, президента Молдовы Майи Санду и Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе.

