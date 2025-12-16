Обсудили создание международного компенсационного механизма: Зеленский встретился со Схоофом, Санду и Берсе
Киев • УНН
В Гааге состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, Президента Молдовы Майи Санду и Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе. Стороны обсудили создание международного компенсационного механизма и Международной компенсационной комиссии для Украины.
В Гааге состоялась совместная встреча Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, Президента Молдовы Майи Санду и Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла о работе над созданием международного компенсационного механизма в целом и Международной компенсационной комиссии для Украины в частности, передает УНН.
Детали
По данным ОП, встреча была проведена на полях дипломатической конференции, посвященной созданию Международной компенсационной комиссии для Украины.
Зеленский подчеркнул, что справедливость так же важна, как и мир, и поблагодарил всех, кто помогает Украине в обоих направлениях.
Стороны обсудили работу над созданием международного компенсационного механизма в целом и Международной компенсационной комиссии для Украины в частности.
В ОП подчеркнули, что Комиссия будет рассматривать заявления о компенсации за ущерб и убытки, причиненные российской агрессией против Украины. Это уже второй элемент международного компенсационного механизма, третьим и последним этапом станет создание компенсационного фонда. Первый элемент – Реестр убытков – заработал в апреле прошлого года. Компенсационная комиссия будет рассматривать заявления, поступающие в Реестр, и определять суммы для компенсации пострадавшим.
В Гааге приняли конвенцию о комиссии по компенсации для Украины ущерба, нанесенного россией: уже есть первые подписанты16.12.25, 14:34 • 672 просмотра