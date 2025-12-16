$42.250.05
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 11031 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 13645 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 19436 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея Парубия
08:00 • 18712 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 20607 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 28260 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21241 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19211 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16834 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
Обсудили создание международного компенсационного механизма: Зеленский встретился со Схоофом, Санду и Берсе

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В Гааге состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, Президента Молдовы Майи Санду и Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе. Стороны обсудили создание международного компенсационного механизма и Международной компенсационной комиссии для Украины.

Обсудили создание международного компенсационного механизма: Зеленский встретился со Схоофом, Санду и Берсе

В Гааге состоялась совместная встреча Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, Президента Молдовы Майи Санду и Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла о работе над созданием международного компенсационного механизма в целом и Международной компенсационной комиссии для Украины в частности, передает УНН.

Детали

По данным ОП, встреча была проведена на полях дипломатической конференции, посвященной созданию Международной компенсационной комиссии для Украины.

Зеленский подчеркнул, что справедливость так же важна, как и мир, и поблагодарил всех, кто помогает Украине в обоих направлениях.

Стороны обсудили работу над созданием международного компенсационного механизма в целом и Международной компенсационной комиссии для Украины в частности.

- говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что Комиссия будет рассматривать заявления о компенсации за ущерб и убытки, причиненные российской агрессией против Украины. Это уже второй элемент международного компенсационного механизма, третьим и последним этапом станет создание компенсационного фонда. Первый элемент – Реестр убытков – заработал в апреле прошлого года. Компенсационная комиссия будет рассматривать заявления, поступающие в Реестр, и определять суммы для компенсации пострадавшим.

В Гааге приняли конвенцию о комиссии по компенсации для Украины ущерба, нанесенного россией: уже есть первые подписанты16.12.25, 14:34 • 672 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Совет Европы
Гаага
Майя Санду
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина
Молдова