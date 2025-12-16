Є план "А" і план "Б" - Зеленський пояснив, на що піде репараційна позика

Президент Володимир Зеленський заявив, що заморожені російські активи на суму до 210 мільярдів доларів є фінансовою гарантією безпеки для України. Він представив два сценарії їх використання: на відновлення після війни або на щорічну фінансову допомогу в 40-45 млрд євро для ЗСУ у разі продовження агресії.