Є план "А" і план "Б" - Зеленський пояснив, на що піде репараційна позика
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що заморожені російські активи на суму до 210 мільярдів доларів є фінансовою гарантією безпеки для України. Він представив два сценарії їх використання: на відновлення після війни або на щорічну фінансову допомогу в 40-45 млрд євро для ЗСУ у разі продовження агресії.
Заморожені російські активи в Європі та їхнє використання для відновлення України слугують гарантією безпеки. Наразі існують два можливі сценарії розвитку подій у цьому питанні. Про це заявив президент Володимир Зеленський відповідаючи на питання ЗМІ, передає УНН.
На сьогодні репараційна позика або будь-який формат, який розрахований на суму російських заморожених активів, це від 150 до 200, в цілому 210 мільярдів доларів, - це геймченджер (чинник, що змінює гру – ред.). Це гарантія безпеки для України, фінансова гарантія безпеки
За словами президента України, наразі розглядаються два можливі сценарії використання заморожених активів росії - плани А і Б.
План А - завершення війни. У цьому випадку кошти та транші будуть спрямовані на масштабне відновлення та розвиток економіки та інфраструктури України.
План Б - продовження агресії росії. Тоді Україна розраховує на щорічну фінансову допомогу в розмірі 40–45 млрд євро, яка буде спрямована на ЗСУ, оборону та безпеку держави.
Зеленський додав, ще третій варіант - якщо виникнуть проблеми з отриманням репараційної позики. В такому разі Україна розраховує на альтернативні варіанти фінансування в розмірах вищезгаданого траншу - щодо цього з керівництвом Євросоюзу уже ведуться перемовини.
Нагадаємо
У понеділок, 15 грудня посли ЄС у Брюсселі обговорили поправки Європейської комісії до пропозиції щодо репараційного кредиту для фінансування України. Ці поправки спрямовані на вирішення занепокоєнь Бельгії, а також Італії, Болгарії та Мальти, які закликають до альтернативних варіантів.
Голова дипломатії ЄС Каллас повідомила, що лідери ЄС обговорять фінансування України на зустрічі в четвер, 18 грудня де найбільш вірогідним варіантом є репараційний кредит. Цей кредит базуватиметься на заморожених російських активах, що дозволить уникнути використання коштів платників податків.
