Активи рф на 210 млрд євро залишаться замороженими в ЄС до виплати репарацій Україні - Каллас

$42.270.01
49.520.30
ukenru
18:15 • 7352 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 13099 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 18032 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 25130 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 29778 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 39312 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 30519 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 23604 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 23784 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 24420 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
6.1м/с
83%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті12 грудня, 11:30 • 18914 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12 грудня, 12:07 • 25193 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 25360 перегляди
Дія "зареєструвала" жінці ФОП без її відома, а податкова нараховувала платежі - Мінцифри має надати пояснення 12 грудня, 14:25 • 10738 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals17:56 • 9236 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals17:56 • 9348 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 29778 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 25440 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 39312 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 74941 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 25440 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 23687 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 52577 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 45081 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 49851 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Дипломатка
Фільм

Активи рф на 210 млрд євро залишаться замороженими в ЄС до виплати репарацій Україні - Каллас

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Європейський Союз ухвалив рішення про безстрокове заморожування російських активів на суму до 210 млрд євро. Кошти залишатимуться в ЄС, доки Росія не виплатить Україні повні репарації за завдану шкоду.

Активи рф на 210 млрд євро залишаться замороженими в ЄС до виплати репарацій Україні - Каллас

Російські активи на суму до 210 млрд євро залишатимуться замороженими в Європейському Союзі доти, доки рф не відшкодує Україні всі збитки, завдані війною. Про це написала на своїй сторінці у соцмережі Х очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, передає УНН.

Деталі

Вона нагадала, що Євросоюз ухвалив рішення про безстрокове заморожування російських активів.

Це гарантує, що до 210 мільярдів євро російських коштів залишаться на території ЄС, якщо росія не виплатить Україні в повному обсязі репарації за заподіяну шкоду

- йдеться у дописі Каллас.

Головна дипломатка Євросоюзу заявила, що ЄС посилюватиме тиск на росію до того часу, поки вона не продемонструє готовність до реальних переговорів.

Каллас також наголосила, що майбутнє засідання Європейської ради стане ключовим для гарантування фінансової підтримки України на кілька наступних років.

Нагадаємо

12 грудня 2025 року Європейський Союз погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це усунуло значну перешкоду для використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від росії.

Виконали зобов'язання щодо російських активів: Кошта прокоментував рішення ЄС12.12.25, 21:01 • 1186 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Дипломатка
Кая Каллас
Європейський Союз
Україна