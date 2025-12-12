Активи рф на 210 млрд євро залишаться замороженими в ЄС до виплати репарацій Україні - Каллас
Київ • УНН
Європейський Союз ухвалив рішення про безстрокове заморожування російських активів на суму до 210 млрд євро. Кошти залишатимуться в ЄС, доки Росія не виплатить Україні повні репарації за завдану шкоду.
Російські активи на суму до 210 млрд євро залишатимуться замороженими в Європейському Союзі доти, доки рф не відшкодує Україні всі збитки, завдані війною. Про це написала на своїй сторінці у соцмережі Х очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, передає УНН.
Деталі
Вона нагадала, що Євросоюз ухвалив рішення про безстрокове заморожування російських активів.
Це гарантує, що до 210 мільярдів євро російських коштів залишаться на території ЄС, якщо росія не виплатить Україні в повному обсязі репарації за заподіяну шкоду
Головна дипломатка Євросоюзу заявила, що ЄС посилюватиме тиск на росію до того часу, поки вона не продемонструє готовність до реальних переговорів.
Каллас також наголосила, що майбутнє засідання Європейської ради стане ключовим для гарантування фінансової підтримки України на кілька наступних років.
Нагадаємо
12 грудня 2025 року Європейський Союз погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це усунуло значну перешкоду для використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від росії.
