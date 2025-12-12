$42.270.01
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF
18:15 • 7982 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 13668 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 18566 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 25775 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 30291 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 39698 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 30766 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 23670 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 23856 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Активы РФ на 210 млрд евро останутся замороженными в ЕС до выплаты репараций Украине - Каллас

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Европейский Союз принял решение о бессрочном замораживании российских активов на сумму до 210 млрд евро. Средства будут оставаться в ЕС, пока Россия не выплатит Украине полные репарации за нанесенный ущерб.

Активы РФ на 210 млрд евро останутся замороженными в ЕС до выплаты репараций Украине - Каллас

Российские активы на сумму до 210 млрд евро будут оставаться замороженными в Европейском Союзе до тех пор, пока РФ не возместит Украине все убытки, нанесенные войной. Об этом написала на своей странице в соцсети Х глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает УНН.

Подробности

Она напомнила, что Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов.

Это гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если Россия не выплатит Украине в полном объеме репарации за причиненный ущерб

- говорится в сообщении Каллас.

Главный дипломат Евросоюза заявила, что ЕС будет усиливать давление на Россию до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к реальным переговорам.

Каллас также подчеркнула, что будущее заседание Европейского совета станет ключевым для обеспечения финансовой поддержки Украины на несколько следующих лет.

Напомним

12 декабря 2025 года Европейский Союз согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе. Это устранило значительное препятствие для использования этих средств для помощи Украине в защите от России.

Выполнили обязательства по российским активам: Кошта прокомментировал решение ЕС12.12.25, 21:01 • 1350 просмотров

Вита Зеленецкая

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Дипломатка
Кайя Каллас
Европейский Союз
Украина