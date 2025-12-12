Активы РФ на 210 млрд евро останутся замороженными в ЕС до выплаты репараций Украине - Каллас

Российские активы на сумму до 210 млрд евро будут оставаться замороженными в Европейском Союзе до тех пор, пока РФ не возместит Украине все убытки, нанесенные войной. Об этом написала на своей странице в соцсети Х глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает УНН.

Подробности

Она напомнила, что Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов.

Это гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если Россия не выплатит Украине в полном объеме репарации за причиненный ущерб - говорится в сообщении Каллас.

Главный дипломат Евросоюза заявила, что ЕС будет усиливать давление на Россию до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к реальным переговорам.

Каллас также подчеркнула, что будущее заседание Европейского совета станет ключевым для обеспечения финансовой поддержки Украины на несколько следующих лет.

Напомним

12 декабря 2025 года Европейский Союз согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе. Это устранило значительное препятствие для использования этих средств для помощи Украине в защите от России.

