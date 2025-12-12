Выполнили обязательства по российским активам: Кошта прокомментировал решение ЕС

ЕС выполнил обязательство держать российские активы заблокированными. Так президент Европейского совета Антониу Кошта прокомментировал решение запретить передачу активов российского Центрального банка, передает УНН.

На октябрьском заседании Европейского совета лидеры ЕС обязались держать российские активы заблокированными, пока Россия не завершит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует нанесенный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство - написал Кошта в Х.

По его словам, следующий шаг – обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы.

Напомним

В пятницу Европейский Союз согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе, устранив значительное препятствие для использования этих средств для помощи Украине в защите от России.