18:15 • 6760 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 12462 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 17456 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 24435 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 29214 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 38903 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 30185 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 23522 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 23691 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 24382 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals17:56 • 8760 просмотра
Выполнили обязательства по российским активам: Кошта прокомментировал решение ЕС

Киев • УНН

 • 932 просмотра

ЕС выполнил обязательства держать российские активы заблокированными, что подтвердил президент Европейского совета Антониу Кошта. Следующий шаг — обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы.

Выполнили обязательства по российским активам: Кошта прокомментировал решение ЕС

ЕС выполнил обязательство держать российские активы заблокированными. Так президент Европейского совета Антониу Кошта прокомментировал решение запретить передачу активов российского Центрального банка, передает УНН.

На октябрьском заседании Европейского совета лидеры ЕС обязались держать российские активы заблокированными, пока Россия не завершит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует нанесенный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство

- написал Кошта в Х.

По его словам, следующий шаг – обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы.

Напомним

В пятницу Европейский Союз согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе, устранив значительное препятствие для использования этих средств для помощи Украине в защите от России.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Антониу Кошта
Европейский совет
Европейский Союз
Украина