Виконали зобов'язання щодо російських активів: Кошта прокоментував рішення ЄС
Київ • УНН
ЄС виконав зобов'язання тримати російські активи заблокованими, що підтвердив президент Європейської ради Антоніу Кошта. Наступний крок - забезпечення фінансових потреб України на 2026–2027 роки.
На жовтневому засіданні Європейської ради лідери ЄС зобов'язалися тримати російські активи заблокованими, доки росія не завершить свою агресивну війну проти України та не компенсує завдану шкоду. Сьогодні ми виконали це зобов'язання
За його словами, наступний крок - забезпечення фінансових потреб України на 2026–2027 роки.
Нагадаємо
У п'ятницю Європейський Союз погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, усунувши значну перешкоду для використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від росії.