18:15
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Виконали зобов'язання щодо російських активів: Кошта прокоментував рішення ЄС

Київ • УНН

 • 78 перегляди

ЄС виконав зобов'язання тримати російські активи заблокованими, що підтвердив президент Європейської ради Антоніу Кошта. Наступний крок - забезпечення фінансових потреб України на 2026–2027 роки.

Виконали зобов'язання щодо російських активів: Кошта прокоментував рішення ЄС

ЄС виконав зобов’язання тримати російські активи заблокованими. Так президент Європейської ради Антоніу Кошта прокоментував рішення заборонити передачу активів російського Центрального банку, передає УНН.

На жовтневому засіданні Європейської ради лідери ЄС зобов'язалися тримати російські активи заблокованими, доки росія не завершить свою агресивну війну проти України та не компенсує завдану шкоду. Сьогодні ми виконали це зобов'язання 

- написав Кошта в Х.

За його словами, наступний крок - забезпечення фінансових потреб України на 2026–2027 роки.

Нагадаємо

У п'ятницю Європейський Союз погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, усунувши значну перешкоду для використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від росії.

Антоніна Туманова

