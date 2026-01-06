$42.420.13
14:48
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Эксклюзивы
Удар по 100 арсеналу ГРАУ мо рф: Генштаб ВСУ раскрыл детали

Киев • УНН

 1120 просмотра

Силы обороны Украины поразили 100 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления мо рф в костромской области. На объекте зафиксирован пожар, объявлена эвакуация местного населения.

Удар по 100 арсеналу ГРАУ мо рф: Генштаб ВСУ раскрыл детали
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны Украины поразили 100-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления мо рф в районе населенного пункта нея костромской области россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

По данным Генштаба, на территории объекта зафиксирован пожар. Масштаб ущерба уточняется. Также объявлена эвакуация местного населения.

Дополнительно

100-й арсенал ГРАУ - складской комплекс длительного хранения боеприпасов, входящий в систему обеспечения сухопутных войск, воздушно-космических сил и воздушно-десантных войск рф. Данный объект выполняет функции учета, технического обслуживания, хранения и подготовки к отгрузке артиллерийских боеприпасов, а также ракет тактического и оперативно-тактического уровней.

Как отметили в Генштабе, поражение указанного объекта существенно нарушает логистические цепочки поставок боеприпасов, снижает оперативные возможности боевых подразделений противника и затрудняет проведение наступательных действий.

Напомним

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно атаковали арсенал №100 ГРАУ в костромской области и нефтебазу "Геркон Плюс" в липецкой области.

Евгений Устименко

