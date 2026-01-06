Удар по 100 арсеналу ГРАУ мо рф: Генштаб ВСУ раскрыл детали

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны Украины поразили 100-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления мо рф в районе населенного пункта нея костромской области россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

По данным Генштаба, на территории объекта зафиксирован пожар. Масштаб ущерба уточняется. Также объявлена эвакуация местного населения.

Дополнительно

100-й арсенал ГРАУ - складской комплекс длительного хранения боеприпасов, входящий в систему обеспечения сухопутных войск, воздушно-космических сил и воздушно-десантных войск рф. Данный объект выполняет функции учета, технического обслуживания, хранения и подготовки к отгрузке артиллерийских боеприпасов, а также ракет тактического и оперативно-тактического уровней.

Как отметили в Генштабе, поражение указанного объекта существенно нарушает логистические цепочки поставок боеприпасов, снижает оперативные возможности боевых подразделений противника и затрудняет проведение наступательных действий.

Напомним

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно атаковали арсенал №100 ГРАУ в костромской области и нефтебазу "Геркон Плюс" в липецкой области.