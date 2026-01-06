$42.420.13
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 734 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 13611 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 23186 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 31449 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 57845 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 104671 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 51809 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 50807 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47011 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Далекобійні дрони СБУ атакували рф: вразили ракетно-артилерійський арсенал у костромській області та нафтобазу в липецькій

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно атакували арсенал №100 ГРАУ в Костромській області та нафтобазу "Геркон Плюс" у Липецькій області. На арсеналі вибухали боєприпаси, а на нафтобазі виникла інтенсивна пожежа.

Далекобійні дрони СБУ атакували рф: вразили ракетно-артилерійський арсенал у костромській області та нафтобазу в липецькій

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по двох ворожих об’єктах у тилу рф. У нейському районі костромської області спалахнула масштабна "бавовна" на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ), а у липецькій області дрони уразили нафтобазу "Геркон Плюс", передає УНН з посиланням на джерела. 

Деталі 

Як повідомило джерело, у костромської області спалахнула масштабна "бавовна" на арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління. На цьому складі всю ніч лунали потужні вибухи внаслідок детонації боєприпасів. Місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів.

Це був важливий для ворога арсенал, оскільки з нього постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного та центрального напрямків 

- повідомило джерело. 

Також дрони "Альфи" СБУ вразили нафтобазу "Геркон Плюс" у н.п. стрєлєцкіє хутора липецької області. Внаслідок атаки там розпочалася інтенсивна пожежа. Ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами три області: тамбовську, воронезьку та липецьку.

У Новому році СБУ продовжує успішно працювати по військових та нафтових об’єктах рф, зменшуючи спроможність ворога забезпечувати свою армію боєприпасами та паливом. Усі російські тилові об’єкти, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними цілями 

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо 

У ніч на 6 січня в росії було вражено декілька підприємств: стерлітамацький нафтохімічний завод у башкортостані та ПАТ "біомінез" у пензі.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
Новий рік
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба безпеки України
Україна