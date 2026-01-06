Далекобійні дрони СБУ атакували рф: вразили ракетно-артилерійський арсенал у костромській області та нафтобазу в липецькій

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по двох ворожих об’єктах у тилу рф. У нейському районі костромської області спалахнула масштабна "бавовна" на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ), а у липецькій області дрони уразили нафтобазу "Геркон Плюс", передає УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомило джерело, у костромської області спалахнула масштабна "бавовна" на арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління. На цьому складі всю ніч лунали потужні вибухи внаслідок детонації боєприпасів. Місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів.

Це був важливий для ворога арсенал, оскільки з нього постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного та центрального напрямків - повідомило джерело.

Також дрони "Альфи" СБУ вразили нафтобазу "Геркон Плюс" у н.п. стрєлєцкіє хутора липецької області. Внаслідок атаки там розпочалася інтенсивна пожежа. Ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами три області: тамбовську, воронезьку та липецьку.

У Новому році СБУ продовжує успішно працювати по військових та нафтових об’єктах рф, зменшуючи спроможність ворога забезпечувати свою армію боєприпасами та паливом. Усі російські тилові об’єкти, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними цілями - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо

У ніч на 6 січня в росії було вражено декілька підприємств: стерлітамацький нафтохімічний завод у башкортостані та ПАТ "біомінез" у пензі.