У рф пролунали вибухи: вражено НПЗ в башкортостані та виробника ліків в пензі
Київ • УНН
Під атакою опинились стерлітамацький нафтохімічний завод і ПАТ "Биосинтез".
У ніч на 6 січня в росії було вражено декілька підприємств: стерлітамацький нафтохімічний завод у башкортостані та ПАТ "біомінез" у пензі. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Деталі
стерлітамацький нафтохімічний завод був заснований в 1958 році як дослідний підрозділ стерлітамацького заводу синтетичного каучуку. Місцеві жителі повідомляли про шість вибухів - водночас офіційна влада ніяк не коментувала ситуацію.
Цей завод вже був атакований у листопаді 2025 року.
Водночас близько 01:00 за місцевим часом у пензі було вражено ПАТ "Биосинтез". Він є одним із найбільших виробників ліків на фармацевтичному ринку рф.
Нагадаємо
Вночі 6 січня росія атакувала Україну 61 ударним БПЛА типу Shahed, Гербера та іншими дронами. Сили ППО України збили 53 ворожі безпілотники на півночі, в центрі та на сході країни.
Також УНН повідомляв, що у ніч на 6 січня липецької області рф сталися вибухи, після чого на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.