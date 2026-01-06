У рф пролунали вибухи: вражено НПЗ в башкортостані та виробника ліків в пензі

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 11948 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 34396 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 63148 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 37936 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 40563 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 42982 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 105557 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71012 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 96302 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 100181 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
97%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 10619 перегляди
Німеччина розглядає гібридні атаки рф як підготовку до прямого воєнного конфлікту5 січня, 21:41 • 4148 перегляди
Швейцарія заморозила активи Ніколаса Мадуро та його оточення5 січня, 22:32 • 2884 перегляди
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури6 січня, 00:18 • 5528 перегляди
Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених6 січня, 01:01 • 2640 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 17903 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 63148 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 42152 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 105557 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 162903 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Піт Гегсет
Джей Ді Венс
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Японія
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 10626 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 57255 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 51665 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 48125 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 56223 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"

У рф пролунали вибухи: вражено НПЗ в башкортостані та виробника ліків в пензі

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Під атакою опинились стерлітамацький нафтохімічний завод і ПАТ "Биосинтез".

У рф пролунали вибухи: вражено НПЗ в башкортостані та виробника ліків в пензі

У ніч на 6 січня в росії було вражено декілька підприємств: стерлітамацький нафтохімічний завод у башкортостані та ПАТ "біомінез" у пензі. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Деталі

стерлітамацький нафтохімічний завод був заснований в 1958 році як дослідний підрозділ стерлітамацького заводу синтетичного каучуку. Місцеві жителі повідомляли про шість вибухів - водночас офіційна влада ніяк не коментувала ситуацію.

Цей завод вже був атакований у листопаді 2025 року.

Водночас близько 01:00 за місцевим часом у пензі було вражено ПАТ "Биосинтез". Він є одним із найбільших виробників ліків на фармацевтичному ринку рф.

Нагадаємо

Вночі 6 січня росія атакувала Україну 61 ударним БПЛА типу Shahed, Гербера та іншими дронами. Сили ППО України збили 53 ворожі безпілотники на півночі, в центрі та на сході країни.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 6 січня липецької області рф сталися вибухи, після чого на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Шахед-136
Україна