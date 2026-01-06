Над Україною за ніч знешкодили 53 з 61 запущеного рф дрона

росія вночі випустила по Україні 61 дрон, 53 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 січня (з 18:00 5 січня) противник атакував 61 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел - рф, ТОТ Донецька, близько 40 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях